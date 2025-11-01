الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بلدية دبي تطلق موسم «المخيمات الشتوية المؤقتة»

البلدية وفرت المتطلبات الأساسية والخدمات والتسهيلات للمشروع (من المصدر)
2 نوفمبر 2025 02:29

آمنة الكتبي (دبي) 

أعلنت بلدية دبي بدء استقبال طلبات حجز المخيمات الشتوية المؤقتة لموسم هذا العام، ضمن جهودها المتواصلة لتوفير وجهات ترفيهية مجتمعية آمنة، تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتمنح الأسر تجربة تخييم صحراوية فريدة في أجواء شتوية مميزة، مؤكدة حرصها على تجهيز مواقع التخييم بكافة الخدمات الأساسية والتسهيلات، التي تضمن راحة وسلامة جميع المرتادين، إلى جانب توفير بيئة مثالية تلبي احتياجات العائلات وتراعي أعلى معايير الأمن والسلامة العامة.
وأكدت بلدية دبي توفير كافة المتطلبات الأساسية والخدمات والتسهيلات في مشروع المخيمات الشتوية المؤقتة، بما يعزز سعادة المستفيدين والمرتادين لها، ويضمن لهم تخييماً آمناً ومريحاً، إضافة إلى تنظيم عملية التخييم الرائجة خلال موسم الشتاء ومنع ظاهرة التخييم العشوائي، مشيرة إلى أنها أعطت أصحاب الهمم وكبار المواطنين الأولوية في عملية حجز المساحات الأمامية في موقع منطقة المخيمات الشتوية المؤقتة المخصّصة.
وأفادت البلدية بأنها تُصدر تصاريح التخييم الشتوي المؤقت، ثم يقوم مقدم الطلب بإنشاء المخيم الخاص به وإحاطته بسياجٍ مؤقتٍ مع منح الحرية الكاملة له في التصميم الداخلي الخاص بالمخيم وفق احتياجاته ومتطلباته شرط أن يستخدم المخيم من قبل العائلات فقط، فضلاً عن تخصيصها مساحةً للشركاء من القطاع الحكومي الراغبين في المشاركة في الموسم لتصميم المخيم الخاص بهم، بما يتوافق مع احتياجاتهم.
وحددت البلدية مجموعة من الاشتراطات للتقيد بها لتنظيم عملية التخييم والحفاظ على الأمان والسلامة أثناء ممارسة الأنشطة الترفيهية، شملت، ضرورة الالتزام بشرط الاستخدام الخاص المؤقت للمخيم من قبل صاحب التصريح وعدم استخدامه بوساطة الغير أو تأجيره لأي نشاط آخر، إضافة إلى أهمية الالتزام بالقوانين والأعراف والعادات والتقاليد، كذلك بينت الشروط ضرورة الالتزام بحدود المخيم وفق التصريح الصادر عن البلدية، وإحاطته بسياج من مواد مؤقتة، ووضع اللوحة الرقمية للمخيم في مكان ظاهر.

السلامة العامة
كما نصّت الاشتراطات على أهمية الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة العامة، والحفاظ على نظافة الموقع وحسن مظهره، واشتراطات الدفاع المدني للوقاية والسلامة من الحريق مع توفير طفاية حريق بداخل المخيم ومنع استخدام الألعاب النارية، وقيادة الدراجات الرملية داخل منطقة المخيمات بسرعة تزيد على 20 كم/ساعة، فضلاً عن عدم استخدام الأضواء الكاشفة ومكبرات الصوت.

