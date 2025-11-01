الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

1008 مستفيدين من علاج «الشارقة الخيرية»

وفد جمعية الشارقة لدى زيارته لأحد المرضى (من المصدر)
2 نوفمبر 2025 02:29

الشارقة (الاتحاد)  

أولت جمعية الشارقة الخيرية رعاية المرضى أولوية قصوى ضمن برامجها المستمرة؛ بهدف تخفيف معاناتهم وتوفير العلاج اللازم للفئات الأكثر احتياجاً من محدودي الدخل، إذ بلغ إجمالي ما أنفقته الجمعية خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 28.6 مليون درهم استفاد منها 1.008 مرضى داخل الدولة.
وقال محمد سُليم المنعي، مدير إدارة المساعدات بالجمعية: إن المساعدات الطبية المقدمة هذا العام شملت تغطية تكاليف العمليات الجراحية الكبرى وعلاج أمراض السرطان والفشل الكلوي، إلى جانب رسوم الولادة للحالات المتعسرة، وسداد فواتير العلاج للمرضى، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تمثّل استجابة مباشرة لاحتياجات الأسر التي تعجز عن تحمل نفقات العلاج. وأضاف: إن الجمعية تعتمد آلية دقيقة في دراسة الطلبات الطبية بالتعاون مع المستشفيات والجهات الصحية المعتمدة، حيث تُحال كل حالة إلى لجنة طبية مختصة لتقييمها واتخاذ القرار المناسب بشأنها وفق معايير واضحة تراعي الحالة الصحية والوضع المادي للمريض وأسرته، لافتاً إلى أن مركز الشارقة لغسيل الكلى واصل تقديم خدماته الطبية المتخصصة بتوفير 5.137 جلسة غسيل كلى خلال الفترة ذاتها للمرضى الحاصلين على موافقات مسبقة من الجمعية.

طلبات المساعدة
بيّن أن الجمعية تواصل تلقّي طلبات المساعدة من خلال موقعها، حيث يتم استقبال الحالات الطبية على مدار العام ومعالجتها بأعلى درجات السرعة والشفافية، مضيفاً أن هذه المبادرات تأتي انسجاماً مع رسالة الجمعية في بناء مجتمع متكافل.

