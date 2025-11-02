الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الإمارات للبنية التحتية والإسكان» يعقد اجتماعه الـ 3 لعام 2025

«الإمارات للبنية التحتية والإسكان» يعقد اجتماعه الـ 3 لعام 2025
2 نوفمبر 2025 11:36

بحث مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، خلال اجتماعه الدوري الثالث لسنة 2025، برئاسة معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، متابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء بقطاعات النقل والتخطيط الحضري، والحلول المستقبلية للحد من الازدحامات المرورية وتحسين انسيابية الحركة على مستوى الدولة.

واستعرض المجلس نسبَ إنجاز المشاريع الوطنية التي تُسهم في تخفيف الازدحامات المرورية وتعزيز انسيابية الحركة على الطرق في إمارات الدولة، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى رفع كفاءة شبكات الطرق وتحسين جودة الحياة في المدن. كما ناقش المجلس خطط تطوير الحلول المرورية الذكية وتكامل أنظمة النقل، بما يدعم توجهات الحكومة في بناء بنية تحتية مستدامة وآمنة تواكب النمو الحضري والسكاني المتسارع، وتلبّي احتياجات المجتمع والاقتصاد الوطني.

وتطرَّق إلى مساهمة شبكة السكك الحديدية الوطنية في الحد من الازدحامات المرورية على الطرق، إذ نجحت منذ تدشينها الكامل في فبراير 2023 وحتى 2025 في خفض أكثر من مليوني رحلة شاحنة عن الطرق، ومن المتوقَّع أن يرتفع العدد إلى ما يقارب 7 ملايين رحلة شاحنة في السنوات الخمس المقبلة، فيما أسهم تشغيل قطارات الشحن في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح بين 70% - 80% مقارنة بنقل البضائع عبر الشاحنات، ما يعزّز جهود الدولة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، إن الجهات المعنية تواصل تنفيذ خريطة طريق وطنية داعمة لتكامل النقل البري والسككي على المستويين الاتحادي والمحلي، بهدف خفض الازدحامات ورفع مستويات السلامة وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن انعقاد مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان يؤكد التزام الدولة بتبنّي حلول استباقية قائمة على الابتكار والبيانات، تُسهم في تعزيز تكامل قطاعات النقل والإسكان والتخطيط الحضري، وتواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031». وأضاف أن مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان حريص على بلورة سياسات عملية ترسم ملامح مستقبل البنية التحتية والنقل الحضري في الدولة، بما ينسجم مع المستهدفات الوطنية وتوجهات القيادة الرشيدة.

المصدر: وام
البنية التحتية
الإمارات
