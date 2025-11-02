شرطة أبوظبي تحذر السائقين من إخفاء بيانات لوحة المركبة

حذرت شرطة أبوظبي السائقين من إخفاء بيانات لوحات المركبات الخاصة بهم بأي شكل من الأشكال مثل تحميل الدراجات الهوائية أو أغراض أخرى يتعذر معها رصد أرقام اللوحات أو تمييز الفئة والمصدر.

وذكرت أن المادة رقم 27 "ب" من قانون السير والمرور الاتحادي تنص على تغريم مرتكبي الأعمال التي قد تؤدي إلى "عدم وضوح أرقام لوحات المركبة" غرامة مالية قدرها 400 درهم إماراتي وأكدت الحرص على تكثيف الرقابة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية بمخالفة أي مركبة لا تلتزم بتوضيح ارقام لوحاتها وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي.