خالد بن محمد بن زايد يرفع علم الدولة أمام متحف زايد الوطني احتفاءً بيوم العَلم

رفع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عَلم الدولة أمام متحف زايد الوطني، احتفاءً بيوم العلم، الذي يصادف الثالث نوفمبر من كل عام.

وقال سموه بهذه المناسبة: «يمثل يوم العَلم مناسبة وطنية تاريخية، يعبر فيها أبناء وبنات الإمارات عن عمق انتمائهم وولائهم لوطنهم وقيادته الرشيدة، مجددين العهد على العمل والبذل والعطاء من أجل الحفاظ على مكتسبات الاتحاد كما أرادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،«طيب الله ثراه»، والمغفور لهم إخوانه حكام الإمارات«طيب الله ثراهم».

وأضاف سموّه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة«حفظه الله»، تواصل نهجها الثابت في التميز والريادة، مستندةً إلى قيمها الراسخة وإيمانها بالإنسان وتمكينه ليكون محور التنمية وصانع مستقبلها. وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن الدولة تمضي بثقة نحو مزيد من الإنجازات، مواصلةً مسيرتها في التنمية والتحديث، وتعزيز مكانتها نموذجاً في التقدم والتطور بفضل رؤية قيادتها واستثمارها في بناء القدرات الوطنية، وتعزيز منظومة عمل فعّالة تقوم على الابتكار والاستدامة لتحقيق مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

وقد جرت مراسم رفع العلم، التي تخلَّلها عزف السلام الوطني، بحضور كل من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي العهد، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة، ومعالي سارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة، ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة، ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وموظفي حكومة أبوظبي.