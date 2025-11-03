محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد سيبقى علم الإمارات عنواناً للخير والرفعة والنماء

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن عَلَم دولة الإمارات سيظل على الدوام رمزاً للخير والرفعة والإباء، وعنواناً لنهضة تنموية شاملة وملحمةَ تَقدُّمٍ وازدهار يواصل شعب الإمارات إضافة فصول جديدة لها كل يوم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبدعم إخوانه أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكَّام الإمارات، استكمالاً لمسيرة النماء المباركة التي وضع الآباء المؤسسون في مستهلها اللبنات الأولى لصرح الاتحاد.

جاء ذلك بمناسبة "يوم العَلَم" حيث قام سموّه برفع عَلَم دولة الإمارات خلال احتفالية نظّمها براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي ومركز دبي المالي العالمي، أمام مبنى البوابة، في مقر المركز، ومقابل اللوحة الجدارية الضخمة التي حملت صورة الآباء المؤسسين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، "طيب الله ثراهما".

ورفع صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عَلَم الدولة في إطار الاحتفال بيوم العَلَم وبمشاركة 150 طالباً وطالبة من مدارس دبي، حيث جرت مراسم رفع العَلَم أمام مبنى البوابة، أحد أبرز المعالم التي ترمز إلى مسيرة التقدّم في إمارة دبي ودولة الإمارات، ومقابل اللوحة الجدارية الضخمة لصورة المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمهما الله، التي تزيّن واجهة المبنى بارتفاع 15 طابقاً تكريماً للإرث الوطني الكبير للآباء المؤسسين.

وقال سموّه: "في هذا اليوم.. نستحضر إرث المؤسِّسين، زايد وراشد، رحمهما الله، والقيم التي جعلوها أساساً لبنيان الاتحاد وصنعوا بها نموذجاً تنموياً وإنسانياً يُحتذى به بين الأمم.. تذكرنا في كل وقت وحين أن رفعة الوطن مسؤولية كل فرد، وأن انتمائنا لهذا الوطن هو عملٌ وسلوكٌ وإنجاز.. فمن رؤيتهما انطلقت ملحمة البناء، وعلى نهجهما نمضي في مسيرةٍ مباركة يقودها أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بدعم إخوانه أصحاب السمو حُكّام الإمارات استكمالاً للمسيرة التي وضع الآباء المؤسسون في مستهلها اللبنات الأولى لصرح الاتحاد الذي نراه اليوم يزداد قوة ورسوخاً وازدهاراً بإرادة وتلاحم شعب آمن بأن قوته أساسها وحدته وأن عَلم الإمارات سيبقى دائماً عنواناً للخير والرفعة والنماء".

وأضاف سموه: "عَلَم الإمارات هو رمز وحدتها وسيادتها وكرامتها الوطنية، وهوية جامعة لشعب آمن بأن المجد يصنعه العمل، وأن قوة الأوطان تُبنى بالعزيمة الصادقة والتفاني في الوصول بها إلى أعلى مراتب التميز... ففي كل يومٍ نرى أبناء الإمارات يرفعون عَلَمهم فوق قمم جديدة من الإنجاز في مجالات الاقتصاد والتعليم والفضاء والابتكار.. نزداد يقيناً أن الإرث الوطني الكبير الذي تركه لنا زايد وراشد يلهمنا ويحفزنا على اكتشاف دروب جديدة نحو المستقبل الذي أراداه لوطن يحتضن العالم، وينشر السلام، ويقود التنمية، ويرفع راية الإنسانية في كل ميدان بسواعد تصنع الفارق في حاضر الأمة ومستقبلها".

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد "يوم العَلَم" كمناسبة وطنية سنوية يحتفي فيها المواطنون والمقيمون على أرض الدولة بعلم الدولة وإظهار مدى الاحترام والتقدير للعَلَم وبيان قدسيته بصفته رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها واستخدامه رمزاً للوطن والانتماء له، ليجسد روح الوحدة التي تواصل قيادة مسيرة الإمارات نحو المستقبل.

يُذكر أن احتفالية "يوم العَلَم" في دبي تمثل بداية الشهر الوطني الذي يتولى تنظيم فعالياته "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في الإمارة، ويمتد حتى "عيد الاتحاد" في الثاني من ديسمبر 2025.