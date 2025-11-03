سيف بن زايد يشهد احتفال وزارة الداخلية بيوم العلم

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، اليوم، احتفالية وزارة الداخلية بـ«يوم العلم» الذي تحتفي به دولة الإمارات في الثالث من نوفمبر من كل عام، تجسيداً لمعاني الوحدة والانتماء والولاء للقيادة الرشيدة.

وأقيمت مراسم رفع العلم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في ساحة العلم بمقر وزارة الداخلية، حيث قام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان برفع علم الدولة على السارية، وسط أجواء تسودها مشاعر الفخر والاعتزاز براية الاتحاد ورمزية هذا اليوم الوطني.

وعزفت فرقة موسيقى الشرطة سلام العلم تزامناً مع رفع العلم، ثم السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، في مشهد مهيب عبّر عن روح التلاحم والانتماء بين أبناء الوطن، وتقديرهم لما تمثله الراية من قيم العزة والسيادة والوحدة.

وأكدت وزارة الداخلية أن مشاركة منتسبيها في هذه المناسبة الوطنية تأتي تجديداً للعهد والولاء للقيادة الرشيدة، وترسيخاً لروح الاتحاد التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، ومواصلة لمسيرة البناء والتنمية في ظل راية دولة الإمارات التي ترفرف شامخة بالإنجازات في مختلف المجالات.

وشهدت القطاعات والإدارات التابعة لوزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في مختلف إمارات الدولة احتفالات متزامنة بيوم العلم، حيث رُفعت الأعلام في مقارها بمشاركة كبار الضباط والمنتسبين، تأكيداً على وحدة الصف وروح الانتماء الوطني، وتجسيداً لاعتزاز العاملين في الوزارة بخدمة وطنهم تحت راية الاتحاد الخفاقة.