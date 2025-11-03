الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد يشهد احتفال وزارة الداخلية بيوم العلم

سيف بن زايد يشهد احتفال وزارة الداخلية بيوم العلم
3 نوفمبر 2025 22:58

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، اليوم، احتفالية وزارة الداخلية بـ«يوم العلم» الذي تحتفي به دولة الإمارات في الثالث من نوفمبر من كل عام، تجسيداً لمعاني الوحدة والانتماء والولاء للقيادة الرشيدة.

وأقيمت مراسم رفع العلم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في ساحة العلم بمقر وزارة الداخلية، حيث قام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان برفع علم الدولة على السارية، وسط أجواء تسودها مشاعر الفخر والاعتزاز براية الاتحاد ورمزية هذا اليوم الوطني.

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتفي بيوم العلم.. شموخ وطن وطموح شعب
«أبوظبي للإعلام» تحتفي بيوم العَلم وتُجدّد الولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية

وعزفت فرقة موسيقى الشرطة سلام العلم تزامناً مع رفع العلم، ثم السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، في مشهد مهيب عبّر عن روح التلاحم والانتماء بين أبناء الوطن، وتقديرهم لما تمثله الراية من قيم العزة والسيادة والوحدة.
وأكدت وزارة الداخلية أن مشاركة منتسبيها في هذه المناسبة الوطنية تأتي تجديداً للعهد والولاء للقيادة الرشيدة، وترسيخاً لروح الاتحاد التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، ومواصلة لمسيرة البناء والتنمية في ظل راية دولة الإمارات التي ترفرف شامخة بالإنجازات في مختلف المجالات.

وشهدت القطاعات والإدارات التابعة لوزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في مختلف إمارات الدولة احتفالات متزامنة بيوم العلم، حيث رُفعت الأعلام في مقارها بمشاركة كبار الضباط والمنتسبين، تأكيداً على وحدة الصف وروح الانتماء الوطني، وتجسيداً لاعتزاز العاملين في الوزارة بخدمة وطنهم تحت راية الاتحاد الخفاقة.

المصدر: وام
العلم الإماراتي
يوم العلم
علم الإمارات
الاحتفال بيوم العلم
سيف بن زايد
الإمارات
وزارة الداخلية
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©