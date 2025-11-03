الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

ذياب بن طحنون: الوحدة والتلاحم الوطني

4 نوفمبر 2025 02:19

العين (وام)

رفع الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جامعة العين، بمناسبة يوم العَلَم، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات.
وأكد الشيخ ذياب بن طحنون، أن يوم العَلَم يجسّد معاني الوحدة والانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، ويعبّر عن التلاحم الوطني الذي يجمع أبناء الإمارات تحت راية واحدة ترمز إلى المجد والعزة والسيادة.
وأضاف: «إن رفع العَلَم في هذا اليوم هو تجديد للعهد والوفاء لمسيرة الاتحاد، وترسيخ للقيم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجها قادة الإمارات الذين جعلوا من رفعة الوطن وكرامة الإنسان أولوية وغاية».

