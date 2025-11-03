سعود بن صقر: العلم والمعرفة وبناء الإنسان ركائز أساسية في مسيرتنا

رأس الخيمة (وام)



أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن يوم العَلَم مناسبة وطنية نستحضر فيها معاني الفخر والانتماء والولاء لدولتنا الغالية، فهو يوم نرفع فيه رايتنا عالياً، رمزاً للوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، تتجسَّد فيه قيم الولاء والإخلاص التي غرسها فينا الآباء المؤسسون، طيّب الله ثراهم، الذين وضعوا أسس نهضة الإمارات، وجعلوا من العلم والمعرفة وبناء الإنسان ركائز أساسية في مسيرة الدولة.

جاء ذلك خلال رفع سموه عَلَم دولة الإمارات على «سارية العلم» في كورنيش القواسم برأس الخيمة، بمناسبة احتفالات الإمارة بـ«يوم العَلَم»، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، إلى جانب عدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية، وبمشاركة أبناء الإمارة والمقيمين. وقال سموه: «نستذكر في هذه المناسبة الوطنية جهود بُناة الاتحاد، المغفور لهم، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين، طيّب الله ثراهم، الذين وضعوا أسس قيام الدولة».

ورفع سموه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها.



قيم سامية

أكد سموه أن رفع العَلَم في هذا اليوم يُجسِّد الاعتزاز بالانتماء الوطني، وما يمثله من قيمٍ ساميةٍ ومعانٍ عميقة، ويؤكد التمسّك بالقيم الإنسانية التي جعلت من دولة الإمارات منارةً للتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.