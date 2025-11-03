مديريات شرطة أبوظبي تحتفل بـ «يوم العلم»

أبوظبي (وام)

احتفلت مديريات شرطة العاصمة والعين والظفرة والمناطق الخارجية والتحريات والتحقيقات الجنائية وإدارات شرطة أبوظبي بمناسبة «يوم العلم»، ورفعته عالياً خفاقاً على ساريات الأعلام بمبانيها، تجسيداً لمشاعر الفخر والاعتزاز بمكتسبات الوطن ومسيرة الإنجازات التطويرية العملاقة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وثمّن مدراء القطاعات الشرطية ومدراء المديريات في شرطة أبوظبي ما حققته دولة الإمارات من إنجازات رائدة في مسيرة الأمن والأمان محلياً وإقليمياً وعالمياً، مؤكدين أن يوم العلم يجسد قيم الوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية، ويمثل مناسبة لتجديد الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، والمحافظة على المكتسبات والمنجزات الوطنية.

وأعرب منتسبو المديريات والإدارات عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مشيدين بمسيرة الخير والعطاء التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات، وما وصلت إليه من مكانة ريادية متميزة بين دول العالم بفضل رؤى القيادة الحكيمة التي جعلت من الإنسان محور التنمية والازدهار.

ونظمت مديرية شرطة منطقة الظفرة احتفالية خاصة بهذه المناسبة، أكدت من خلالها أن يوم العلم يجسد رمز الهوية الوطنية ووحدة وتلاحم أبناء الوطن، ويعبر عن مشاعر الحب والوفاء والانتماء الصادق لأرض الإمارات وقيادتها التي أولت الإنسان والأمن والاستقرار أولوية في مسيرتها التنموية المباركة.

واحتفلت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية ممثلة بقسم الشرطة السياحية، مع السياح وزوار مركز «المارينا مول» التجاري في أبوظبي، من خلال رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة فوق ساريات الأعلام، وتوزيع شارات العلم التي حملها المواطنون والمقيمون على صدورهم تعبيراً عن الولاء والانتماء لرمز الدولة، وتجسيداً لمعاني الفخر والاعتزاز بإمارات الخير والعطاء، وتأكيداً على مكانة العلم كرمز للعزة والكرامة والوحدة الوطنية.

وشاركت إدارة الدوريات الخاصة ودورية السعادة في الفعالية، حيث استقبلت السياح وزوار المركز بالترحيب والتفاعل، وقدّمت لهم شرحاً حول أهمية العلم باعتباره رمزاً للهوية الوطنية، كما تم توزيع أعلام الدولة وقسائم شرائية وبروشورات توعوية وأوسمة تحمل ألوان علم الإمارات، إلى جانب هدايا رمزية للأطفال والكبار، في أجواء وطنية تعبّر عن مشاعر الحب والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.

كما احتفلت مديرية شرطة منطقة العين بيوم العلم، حيث رفعت علم الدولة في مبناها تجسيداً للولاء والانتماء للوطن، مؤكدة أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية وعزيزة على نفوسنا.

ونفذت مديرية شرطة المناطق الخارجية ممثلة في مركز شرطة الفلاح احتفالاتها بالتنسيق مع فريق الفعاليات والشراكات، وبالتعاون مع مدرسة الريانة، حيث رفعت علم الدولة على مبناها.

كما احتفى قسم الموروث الشرطي بهذه المناسبة الوطنية برفع علم الدولة أمام متحف المقطع في أبوظبي، الذي يُعد أحد المعالم التاريخية المرتبطة ببدايات تأسيس الشرطة في الإمارة منذ خمسينيات القرن الماضي، حين كانت الشرطة تتولى حراسة بوابة جزيرة أبوظبي.

وجسّد المشاركون في الاحتفال ذلك الإرث العريق بارتداء الزي الأول الذي كان يستخدمه رجال الشرطة الأوائل خلال أداء مراسم رفع العلم آنذاك، تأكيداً على استمرار مسيرة العطاء والوفاء، وتجديداً للعهد بأن يظل علم الإمارات شامخاً خفاقاً بسواعد أبنائها الأوفياء، ومواصلةً لمسيرة الاتحاد نحو مزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة.