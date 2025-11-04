منحة ثومبي الدولية للأبحاث في دورتها الثانية 2025/2026: تمديد الموعد النهائي للتقديم حتى 15 ديسمبر 2025

أعلنت كل من جامعة الخليج الطبية (GMU) ومجموعة ثومبي عن تمديد الموعد النهائي تقديم طلبات الترشيح للحصول على منحة ثومبي الدولية للبحث العلمي 2025/26، حتى 15 ديسمبر 2025. وقد صدر قرار تمديد الموعد النهائي للتقديم لمنح الباحثين والأكاديميين والمبتكرين في مجال الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم مزيدًا من الوقت للعمل على تطوير وتحسين المشاريع والمقترحات المقدمة للمنحة والتى تعد أحد أكثر برامج تمويل الأبحاث شهرة وتأثيرًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقد أكد البروفيسور ماندا فينكاترامانا، مدير جامعة الخليج الطبية، على أهمية هذه المبادرة في تعزيز نظام البحث العلمي والشراكات العالمية في جامعة الخليج الطبية، قائلاً في هذا الصدد: " في جامعة الخليج الطبية، نحن نؤمن بأن الابتكار يبدأ حيث تتلاقى التخصصات المختلفة. ومن أجل ذلك فإن منحة ثومبي الدولية للأبحاث تقدم منصة قوية للباحثين لاستكشاف الأفكار الجريئة، والتواصل عبر مختلف القطاعات والتخصصات، وترجمة العلوم إلى حلول لتحسين الحياة. وتمديد موعد استقبال الطلبات يتيح لنا فرصة استقبال المزيد من المقترحات والمشاريع المتميزة من جميع أنحاء العالم".





قيمة المنحة الإجمالي 3 ملايين درهم إماراتي، وتهدف هذه المنحة إلى دعم المشاريع الرائدة التي تدفع بحدود البحث الطبي والسريري والمتعدد التخصصات إلى آفاق بعيدة —هذه المشاريع من شأنها تحقيق تطور ملحوظ يمكن لمسه وقياس نتائجه على المرضى، وأنظمة الرعاية الصحية، والتعليم الطبي. وتركز الدورة الثانية من هذه المنحة 2025/2026 على المجالات ذات التأثير العالي في مستقبل الرعاية الصحية:



•علم الأورام الدقيق والعلاج المناعي الشخصي: مشاريع متقدمة لعلاج السرطان من خلال التشخيصات الجزيئية، وعلم الجينات، والتدخلات العلاجية المخصصة لكل مريض على حدة بحسب وضعه وحالته لتحسين جودة حياته.



•الخزعة السائلة وتحليل شظايا الحمض للإستدلال على الورم: وهي أبحاث تستكشف أدوات تشخيصية غير جراحية تكشف عن السرطان وأمراض أخرى في مراحلها المبكرة باستخدام الحمض النووي والبيانات الحيوية.



•اكتشاف الأدوية: اعمال ابتكارية لتحديد جزيئات علاجية جديدة، وإعادة استخدام الأدوية الحالية لاغراض علاجية اخرى غير المتعارف عليها ، واستكشاف علم الجينات الدوائي لجعل العلاجات أكثر أمانًا وفعالية.



• الذكاء الاصطناعي واستخدامه لتحويل الرعاية الصحية من طاولة البحث إلى العيادة: دراسات تستفيد من الذكاء الاصطناعي، و قاعدة البيانات الضخمة، والتعلم الآلي لتعزيز اتخاذ القرارات السريرية، والتشخيصات التنبؤية، والرعاية الشخصية.



•الطب البيطري: أبحاث تعزز الرابط بين صحة الإنسان وصحة الحيوان من خلال مراقبة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وابتكارات في مجال رعاية الحيوانات، والبحوث التطبيقية.



• أنظمة الصحة، إدارة الرعاية الصحية والاقتصاد الصحي: مشاريع تهدف إلى تحسين تقديم الرعاية الصحية، وزيادة الكفاءة من حيث التكلفة، وتطوير نماذج مستدامة للإدارة الصحية وسياساتها.



•الصحة العامة: مبادرات تتناول علم الأوبئة، والوقاية من الأمراض، وصحة المجتمع، واستراتيجيات الصحة الرقمية لبناء مجتمعات مرنة.



الابتكار في التعليم الطبي: أبحاث حول التعلم القائم على المحاكاة، والكفاءة، والتدريب المدعوم بالتكنولوجيا الذي يمكن أن يعيد تعريف كيفية تعليم محترفي الرعاية الصحية في المستقبل.

شهدت الدورة الأولى من منحة ثومبي الدولية للأبحاث مشاركة عالمية ملحوظة، حيث تم تقديم 192 عرض من 34 جامعة من جميع أرجاء العالم، وبعد تقييم دقيق، تم اختيار 14 مشروعًا متميزًا للحصول على التمويل. شملت المؤسسات الممنوحة بعض الأسماء المرموقة والمعروفة في العالم مثل كلية الطب بجامعة هارفارد وجامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة واترلو في كندا، وجامعة ريجنسبورغ في ألمانيا، ومستشفى بوليكلينيكو أوسبيدالي ريونيتي في إيطاليا، وجامعة إيراسموس روتردام في هولندا. أما من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد شملت المنحة الجامعة اللبنانية وجامعة بيروت العربية في لبنان، وجامعة الإسكندرية في مصر. وممثلةً لدولة الإمارات العربية المتحدة كانت جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة عجمان، وجامعة الشارقة، وجامعة العين.



هذه الجوائز توضح التزام جامعة الخليج الطبية بتعزيز التعاون الدولي في البحث والابتكار، مع توحيد المؤسسات العالمية لتعزيز العلوم والرعاية الصحية من خلال شراكات هادفة.

باب التقديم لفصل الربيع مفتوح الآن في جامعة الخليج الطبية للعام الدراسي 2025-2026، للفصول الدراسية التى ستبدأ في يناير 2026. هذه هي فرصتك للانضمام إلى واحدة من أكثر مراكز التعليم الصحي ديناميكية في المنطقة والاختيار من بين مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية بما في ذلك دبلومة فني الصيدلة، ودرجات بكاليوس في التمريض، والصيدلة، وطب العيون، والذكاء الاصطناعي التطبيقي في الرعاية الصحية، وإدارة الرعاية الصحية، وجراحة الأسنان، بالإضافة إلى برامج الماجستير المتقدمة والدبلوم العالي في مجالات مثل الصحة العامة، واكتشاف الأدوية، والتمريض في وحدات الرعاية المركزة، والتمريض في الغسيل الكلوي.



ترحب جامعة الخليج الطبية أيضًا بالطلبات للحصول على درجة الدكتوراه المزدوجة في تعليم المهن الصحية.

إذا كنت تبحث عن تدريب عالمي المستوى، وتعلم عملي، ومهنة مستقبلية في مجال الرعاية الصحية، فهذا هو الوقت المناسب لحجز مقعدك. سجل اليوم وابدأ رحلتك نحو مهنة ذات أهمية في مجال الرعاية الصحية.



تشجع المنحة المقترحات التي تُظهر التعاون بين التخصصات المختلفة، والابتكار، وطريقًا واضحًا لتحقيق تأثير حقيقي في الرعاية الصحية، وجعل جامعة الخليج الطبية مركزًا للأبحاث في المنطقة.

التسجيل مفتوح لفصل الربيع، زوروا www.gmu.ac.ae





