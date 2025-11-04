المرر يترأس وفد الدولة في الاجتماع الوزاري حول غزة بإسطنبول

ترأس معالي خليفة بن شاهين المرر وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الوزاري حول غزة الذي عقد في إسطنبول بتاريخ 3 نوفمبر 2025، برئاسة الجمهورية التركية وبمشاركة كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى خلال الاجتماع بحث مجريات الأوضاع في قطاع غزة والمساعي المبذولة لإحلال السلام في المنطقة، ومتابعة تنفيذ مبادرة فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وما تبع ذلك في إعلان شرم الشيخ، والتأكيد على مواصلة بذل الجهود كافة لضمان تثبيت وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق قطاع غزة.