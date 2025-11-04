الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع غداً في الإمارات

"الأرصاد"
4 نوفمبر 2025 17:13

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على منطقة الظفرة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3».. عامان من الجهود الإنسانية في غزة
برعاية منصور بن زايد.. تكريم الفائزين بجائزة «الإمارات لريادة سوق العمل» 13 نوفمبر

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:19 والمد الثاني عند الساعة 01:13 والجزر الأول عند الساعة  18:56والجزر الثاني عند الساعة 06:31.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:14 والمد الثاني عند الساعة 22:06  والجزر الأول عند الساعة 15:06 والجزرالثاني عند الساعة 03:39.

المصدر: وام
درجات الحرارة
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
صهاريج مياه قدمتها الإمارات لإغاثة أهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3».. عامان من الجهود الإنسانية في غزة
اليوم 02:14
امرأة فلسطينية نازحة تجلس قرب خيمتها في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثة فلسطينية ودولية: تضاؤل المساعدات الواصلة إلى غزة مع اقتراب الشتاء
اليوم 02:14
آثار الدمار الواسع جراء الحرب الإسرائيلية على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: تحديات هائلة تواجه العمل الإنساني في القطاع
اليوم 02:14
الجروان متحدثاً أمام البرلمان الأفريقي (وام)
الأخبار العالمية
«العالمي للتسامح والسلام»: ضرورة إنفاذ مسار السلام في غزة وإعادة الإعمار وإقامة دولة فلسطينية
اليوم 02:14
الرئيس اللبناني، جوزيف عون (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عون: إجماع وطني على خيار  التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الاحتلال
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©