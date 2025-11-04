الطقس المتوقع غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على منطقة الظفرة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:19 والمد الثاني عند الساعة 01:13 والجزر الأول عند الساعة 18:56والجزر الثاني عند الساعة 06:31.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:14 والمد الثاني عند الساعة 22:06 والجزر الأول عند الساعة 15:06 والجزرالثاني عند الساعة 03:39.