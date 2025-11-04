الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبد الرحمن العور: يوم العلم مناسبة وطنية تجسد معاني الوحدة والانتماء

عبد الرحمن العور: يوم العلم مناسبة وطنية تجسد معاني الوحدة والانتماء
4 نوفمبر 2025 19:36

أبوظبي (الاتحاد)
 أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن يوم العلم مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، تُجسّد أسمى معاني الوحدة والانتماء، وتعبر عن التلاحم العميق بين قيادة الوطن وشعبه، تحت راية واحدة تتجلى فيها قيم العزة والكرامة الوطنية.
وقال معاليه: «في هذا اليوم، نُجدّد العهد على مواصلة مسيرة البناء التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، مستلهمين من قيادتنا الرشيدة روح العطاء والتفاني والإخلاص، ومؤكدين التزامنا بمواصلة العمل من أجل رفعة الوطن وازدهاره».
وأضاف: «سنواصل جميعنا العمل على تحقيق   رؤية القيادة الرشيدة القائمة على الاستثمار في الإنسان، وهو ما يعد محوراً رئيسياً في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والعلم والعمل، وبما يسهم في  تعزيز قدرات أبناء الوطن وتمكينهم من حمل راية المستقبل بثقة واقتدار، ليبقى علم الإمارات شامخاً يرمز للعزة والتقدّم والريادة».

