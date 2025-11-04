الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.. خالد بن محمد بن زايد يلتقي حمدان بن محمد بن راشد

4 نوفمبر 2025 20:44

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك على هامش أعمال الاجتماعات الحكومية التي تُعقد لمناقشة مستهدفات التنمية الوطنية.
وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز المبادرات والمشروعات المشتركة، إلى جانب مناقشة سُبل توحيد الجهود لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز جودة الحياة، بما يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات في تطوير نماذج حكومية متكاملة قائمة على الابتكار والكفاءة والتعاون.
وفي ختام اللقاء، التقطت صورة تذكارية جمعت سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي وأعضاء المجلس التنفيذي لحكومة دبي.

