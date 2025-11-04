حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد نمضي بخطوات ثابتة نحو المستقبل

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن

برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نمضي بخطوات ثابتة نحو المستقبل.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نمضي بخطوات ثابتة نحو المستقبل لنبني مدينة متكاملة تجمع بين العمران والطبيعة، وترتقي بالصحة وجودة الحياة، وترسخ قيم الإنجاز والكفاءة، وتمكن أجيال المستقبل من صناعة النجاح.. وبتكاتف الجهود الحكومية والخاصة والمجتمعية، نحن قادرون على تحويل كل الطموحات إلى إنجازات من أجل دبي وأهلها» .

وأضاف سموه: «ترأستُ اجتماع المجلس التنفيذي في دبي، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، حيث اعتمدنا حزمة من القرارات والمبادرات النوعية التي تُجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن تكون دبي الأفضل والأجمل والأكثر رقياً وتحضّراً في العالم».

وتابع سموه: «واعتمدنا خلاله استراتيجية التشجير والحدائق بميزانية 18.3 مليار درهم، تتضمن مضاعفة عدد الأشجار 3 مرات وإنشاء وتطوير 630 حديقة، ورفع عدد زوّار حدائق دبي إلى 95 مليون زيارة سنوياً، بما يُعزّز جودة الحياة في دبي».

وأضاف سموه: «وخلال الاجتماع اعتمد المجلس مبادرة "مواهب الطيران 33" التي تستحدث 15,000 فرصة عمل جديدة، وإعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصّصة لقيادة مستقبل قطاع الطيران في دبي، واعتمدنا سياسة لتوفير مدارس جيدة بأسعار مقبولة من خلال تقديم حوافز حكومية لتوسيع خيارات التعليم والاستثمار بهدف إنشاء 60 مدرسة جديدة بحلول عام 2033».

واختتم سموه: «واعتمد المجلس أيضاً الخطة الاستراتيجية لقطاع الرياضة 2033 التي تشمل 75 مبادرة تُعزز مكانة الرياضة كأسلوب حياة وترسخ مكانة دبي كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية».