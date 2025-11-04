رئيس الدولة ورئيس ليبيريا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع فخامة جوزيف نيوما بواكاي رئيس جمهورية ليبيريا، العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها ودفعها إلى الأمام خاصة في المجالات التي تخدم التنمية المشتركة للبلدين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة اليوم فخامة جوزيف نيوما بواكاي في مجلس قصر البحر في أبوظبي، حيث رحب سموه به مؤكداً أن هناك فرصاً واسعة للتعاون بين دولة الإمارات وليبيريا في العديد من القطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصحة، والتعليم، والسياحة، والزراعة إضافةً إلى تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، وغيرها.

وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، ومنها ليبيريا، بما يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المشترك، انطلاقاً من رؤيتها تجاه تعزيز الشراكات القائمة على التعاون والمصالح المشتركة.

من جانبه، عبر فخامة جوزيف نيوما بواكاي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات التنموية.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.