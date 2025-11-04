ذياب بن محمد بن زايد يحضر مأدبة العشاء الرسمية للوفود المشاركة في معرض الصين الدولي للاستيراد 2025 في شنغهاي

حضرَ سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها معالي لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، تكريماً لرؤساء الوفود رفيعي المستوى المشاركين في النسخة الثامنة من معرض الصين الدولي للاستيراد، التي تُقام خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر 2025 في مدينة شنغهاي.

وحضر المأدبة، إلى جانب سموّه، رؤساء وزراء صربيا وجورجيا، ونواب رؤساء وزراء أذربيجان وماليزيا، إضافةً إلى عدد من كبار المسؤولين من الصين ودول أخرى.

ورافقَ سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال حضوره المأدبة، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية.