الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد يحضر مأدبة العشاء الرسمية للوفود المشاركة في معرض الصين الدولي للاستيراد 2025 في شنغهاي

ذياب بن محمد بن زايد يحضر مأدبة العشاء الرسمية للوفود المشاركة في معرض الصين الدولي للاستيراد 2025 في شنغهاي
4 نوفمبر 2025 21:46

حضرَ سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها معالي لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، تكريماً لرؤساء الوفود رفيعي المستوى المشاركين في النسخة الثامنة من معرض الصين الدولي للاستيراد، التي تُقام خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر 2025 في مدينة شنغهاي.
وحضر المأدبة، إلى جانب سموّه، رؤساء وزراء صربيا وجورجيا، ونواب رؤساء وزراء أذربيجان وماليزيا، إضافةً إلى عدد من كبار المسؤولين من الصين ودول أخرى.
ورافقَ سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال حضوره المأدبة، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية.

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3».. عامان من الجهود الإنسانية في غزة
برعاية منصور بن زايد.. تكريم الفائزين بجائزة «الإمارات لريادة سوق العمل» 13 نوفمبر
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ذياب بن محمد بن زايد
الصين
الإمارات
آخر الأخبار
صهاريج مياه قدمتها الإمارات لإغاثة أهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3».. عامان من الجهود الإنسانية في غزة
اليوم 02:14
امرأة فلسطينية نازحة تجلس قرب خيمتها في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثة فلسطينية ودولية: تضاؤل المساعدات الواصلة إلى غزة مع اقتراب الشتاء
اليوم 02:14
آثار الدمار الواسع جراء الحرب الإسرائيلية على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: تحديات هائلة تواجه العمل الإنساني في القطاع
اليوم 02:14
الجروان متحدثاً أمام البرلمان الأفريقي (وام)
الأخبار العالمية
«العالمي للتسامح والسلام»: ضرورة إنفاذ مسار السلام في غزة وإعادة الإعمار وإقامة دولة فلسطينية
اليوم 02:14
الرئيس اللبناني، جوزيف عون (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عون: إجماع وطني على خيار  التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الاحتلال
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©