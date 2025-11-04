الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يستقبل المشاركين في الاجتماع الوزاري لدول التحالف الأمني الدولي

4 نوفمبر 2025 21:59

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المشاركين في اجتماع وزراء الداخلية لدول التحالف الأمني الدولي الذي يعقد في العاصمة أبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.
ورحب سموه بضيوف الدولة، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي، معرباً عن تمنياته لهم التوفيق في اجتماعاتهم للخروج بنتائج تسهم في تعزيز جهود المجتمع الدولي نحو مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.

وأكد سموه أن تعزيز أمن المجتمعات مسؤولية مشتركة، تتطلب تنسيقاً وتعاوناً مستمرين لإيجاد حلول فاعلة لمواجهة مختلف التحديات الأمنية في سبيل أن تنعم المجتمعات بالأمن والأمان والاستقرار.
من جانبهم، أعرب الوفد عن شكرهم لسموه لاستضافة دولة الإمارات مثل هذه الاجتماعات الدولية الهامة، وحرصها على توفير أسباب نجاحها، لما فيه مصلحة شعوب العالم أجمع.

«الفارس الشهم 3».. عامان من الجهود الإنسانية في غزة
برعاية منصور بن زايد.. تكريم الفائزين بجائزة «الإمارات لريادة سوق العمل» 13 نوفمبر

حضر مجلس قصر البحر كل من: سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة والمواطنين والضيوف.

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن زايد
