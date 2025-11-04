انطلاق ملتقى مستشفيات الظفرة الصحي الرابع

الظفرة (وام)



انطلقت أمس فعاليات الملتقى الصحي الرابع لمستشفيات الظفرة تحت شعار «صحة المجتمع تبدأ من الأسرة»، برعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبحضور ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة، وحمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين والقيادات في المنطقة.

وينظم الملتقى من قبل مستشفيات الظفرة، إحدى منشآت شركة «صحة» التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، ويستمر حتى 6 نوفمبر الحالي في مجمع بينونة التعليمي بمدينة زايد، بمشاركة أكثر من 70 جهة داعمة وعارضة من مختلف التخصصات والمجالات الطبية وغير الطبية.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي الصحي لدى مجتمع الظفرة.

وأكد جابر علي المرر، المدير التنفيذي للخدمات المساندة في مستشفيات الظفرة ورئيس اللجنة التنظيمية للملتقى، أن الحدث يشكل منصة تفاعلية تجمع بين التثقيف والترفيه، حيث يتضمن العديد من الأنشطة على المسرح التفاعلي، وورش عمل متخصصة، ومجلساً لكبار المواطنين، إضافة إلى مشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والخاصة. وأوضح أن الملتقى يسلط الضوء على أحدث التطورات في المجال الصحي والخدمات المجتمعية، منطلقاً من شعار هذا العام «صحة المجتمع تبدأ من الأسرة»، تأكيداً على أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في بناء مجتمع صحي ومتوازن. ومن جانبها، قالت الدكتورة مريم راشد المحيربي، المدير التنفيذي الطبي لمستشفيات الظفرة، إن مستشفيات الظفرة تجسد مسيرة تحول نوعي في منظومة الرعاية الصحية، حيث انتقلت من التركيز على الرعاية الأولية إلى التميز في التخصصات الطبية. وأضافت أن الملتقى يمثل منارة لهذا التحول، إذ يجمع نخبة من المهنيين الصحيين والمبتكرين والقادة تحت رؤية واحدة لإعادة تعريف التميز في رعاية المرضى، من خلال التكامل والابتكار والرحمة. وشهد الملتقى جولة تفقدية قام بها ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، حيث اطلع على أحدث الخدمات والمبادرات الصحية التي تقدمها الجهات المشاركة.