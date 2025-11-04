الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق ملتقى مستشفيات الظفرة الصحي الرابع

ناصر المنصوري يحضر انطلاق الملتقى بحضور حمد المنصوري وعدد من المسؤولين (وام)
5 نوفمبر 2025 02:13

الظفرة (وام)

انطلقت أمس فعاليات الملتقى الصحي الرابع لمستشفيات الظفرة تحت شعار «صحة المجتمع تبدأ من الأسرة»، برعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبحضور ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة، وحمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين والقيادات في المنطقة.
وينظم الملتقى من قبل مستشفيات الظفرة، إحدى منشآت شركة «صحة» التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، ويستمر حتى 6 نوفمبر الحالي في مجمع بينونة التعليمي بمدينة زايد، بمشاركة أكثر من 70 جهة داعمة وعارضة من مختلف التخصصات والمجالات الطبية وغير الطبية.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي الصحي لدى مجتمع الظفرة.
وأكد جابر علي المرر، المدير التنفيذي للخدمات المساندة في مستشفيات الظفرة ورئيس اللجنة التنظيمية للملتقى، أن الحدث يشكل منصة تفاعلية تجمع بين التثقيف والترفيه، حيث يتضمن العديد من الأنشطة على المسرح التفاعلي، وورش عمل متخصصة، ومجلساً لكبار المواطنين، إضافة إلى مشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والخاصة.  وأوضح أن الملتقى يسلط الضوء على أحدث التطورات في المجال الصحي والخدمات المجتمعية، منطلقاً من شعار هذا العام «صحة المجتمع تبدأ من الأسرة»، تأكيداً على أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في بناء مجتمع صحي ومتوازن. ومن جانبها، قالت الدكتورة مريم راشد المحيربي، المدير التنفيذي الطبي لمستشفيات الظفرة، إن مستشفيات الظفرة تجسد مسيرة تحول نوعي في منظومة الرعاية الصحية، حيث انتقلت من التركيز على الرعاية الأولية إلى التميز في التخصصات الطبية. وأضافت أن الملتقى يمثل منارة لهذا التحول، إذ يجمع نخبة من المهنيين الصحيين والمبتكرين والقادة تحت رؤية واحدة لإعادة تعريف التميز في رعاية المرضى، من خلال التكامل والابتكار والرحمة. وشهد الملتقى جولة تفقدية قام بها ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، حيث اطلع على أحدث الخدمات والمبادرات الصحية التي تقدمها الجهات المشاركة.

أخبار ذات صلة
ديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة يحتفل بيوم العلم
بلدية منطقة الظفرة تحتفي بيوم العلم
الملتقى الصحي لمستشفيات الظفرة
الظفرة
الأسرة
آخر الأخبار
صهاريج مياه قدمتها الإمارات لإغاثة أهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3».. عامان من الجهود الإنسانية في غزة
اليوم 02:14
امرأة فلسطينية نازحة تجلس قرب خيمتها في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثة فلسطينية ودولية: تضاؤل المساعدات الواصلة إلى غزة مع اقتراب الشتاء
اليوم 02:14
آثار الدمار الواسع جراء الحرب الإسرائيلية على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: تحديات هائلة تواجه العمل الإنساني في القطاع
اليوم 02:14
الجروان متحدثاً أمام البرلمان الأفريقي (وام)
الأخبار العالمية
«العالمي للتسامح والسلام»: ضرورة إنفاذ مسار السلام في غزة وإعادة الإعمار وإقامة دولة فلسطينية
اليوم 02:14
الرئيس اللبناني، جوزيف عون (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عون: إجماع وطني على خيار  التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الاحتلال
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©