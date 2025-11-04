الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

افتتاح معرض «بوابة النخبة التعليمية 2025»

محمد المري والحضور خلال افتتاح المعرض (وام)
5 نوفمبر 2025 02:14

دبي (وام)

افتتح الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، فعاليات معرض بوابة النخبة التعليمية 2025.
حضر الافتتاح عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والعميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد الدكتور باسم حسن النقبي، نائب مدير كلية الضباط في أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وبطي الكندي، رئيس الجامعة الكندية في دبي، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء في قطاع التعليم.
ويهدف المعرض إلى تمكين الطلبة من استكشاف الفرص الأكاديمية المتنوعة وتعريفهم ببرامج التعليم العالي داخل الدولة وخارجها، بما يعزّز وعيهم بخياراتهم المستقبلية الأكاديمية والمهنية.
وتشارك في المعرض عشرون جامعة محلية وثماني جامعات دولية، تعرض أكثر من مائتي برنامج أكاديمي عالمي.
وأكد الفريق محمد أحمد المري أن تنظيم الحدث يأتي في إطار حرص إقامة دبي على دعم مسيرة التعليم والابتكار باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء مستقبل مستدام قائم على المعرفة.

