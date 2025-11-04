الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الخارجية» تتسلم أوراق اعتماد سفير الهند لدى الدولة

عمر الشامسي يتسلم أوراق اعتماد ديباك ميتال (وام)
5 نوفمبر 2025 02:14

أبوظبي (وام) 

تسلم عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند الجديد لدى دولة الإمارات.
ورحب الشامسي بالسفير الجديد، وتمنى له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية الهند، وتطويرها في مختلف المجالات.
من جانبه، أعرب الدكتور ديباك ميتال عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية الرائدة التي تحظى بها الدولة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وتربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند علاقات متميزة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويسعى الجانبان إلى تعزيز هذه الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق التنمية المستدامة للبلدين والشعبين الصديقين.

