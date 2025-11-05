الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"التربية" تشارك في اجتماعات وزراء التعليم لمجموعة الـ "20"

"التربية" تشارك في اجتماعات وزراء التعليم لمجموعة الـ "20"
5 نوفمبر 2025 12:05

شاركت وزارة التربية والتعليم، في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل التعليمية والاجتماع الوزاري لوزراء التعليم ضمن اجتماعات مجموعة العشرين "G20"، الذي استضافته جمهورية جنوب أفريقيا في مدينة سكوكوزا بإقليم مبومالانجا تحت شعار "التعليم من أجل التحول والدمج".

وتأتي مشاركة الوزارة في هذه الاجتماعات تأكيدًا على نهج الدولة ورؤيتها القائمة على الاستثمار في التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتمكينه من الإسهام في الازدهار العالمي.

كما تجسد المشاركة الحرص على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، وتكامل الجهود الوطنية مع المبادرات العالمية لتطوير التعليم الرقمي، وتنمية مهارات الأجيال المقبلة، وبناء منظومة تعليمية تنافسية تدعم اقتصاد المعرفة.

وشهدت الاجتماعات مناقشة عدد من الأولويات الرئيسة لمجموعة العشرين في مجال التعليم، تضمنت تحسين جودة التعلم الأساسي من خلال دعم برامج الطفولة المبكرة "ECCE"، وتعزيز الاعتراف المتبادل بالمؤهلات في السياق العالمي لتسهيل التنقل الأكاديمي والتعاون الدولي، إلى جانب تطوير الكفاءات المهنية للمعلمين وتمكينهم من التكيف مع التحول الرقمي ومهارات المستقبل.

كما شارك وفد الوزارة في مناقشة وإعداد إعلان وزراء التعليم لمجموعة العشرين، الذي أكد على اعتبار التعليم حقًا إنسانيًا وأداة رئيسة لتحقيق المساواة والتضامن والاستدامة، انسجامًا مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة "SDG4"، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي عبر الشراكات وآليات التمويل المستدامة، ودعم الدول النامية في خفض معدلات الشباب غير المنخرطين في التعليم أو العمل أو التدريب "NEET"، بما يتماشى مع هدف مجموعة العشرين للشباب لعام 2030.

وتضمن برنامج مشاركة وفد الوزارة سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات التعليمية في جنوب أفريقيا.

واختتمت الاجتماعات بالتأكيد على تعزيز الشراكات الدولية، وتوسيع مجالات التعاون، وأهمية العمل الجماعي في مواجهة تحديات التعليم عالميًا، وبناء أجيال قادرة على الإسهام في مستقبل أكثر شمولًا واستدامة.

المصدر: وام
مجموعة العشرين
وزارة التربية والتعليم
