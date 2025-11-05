النيابة العامة تشارك في اجتماع دولي لمواجهة الاتجار بالمخدرات الاصطناعية

شارك سالم خليفة الغفلي، رئيس نيابة المخدرات الاتحادية، في اجتماع شبكة القضاة وأعضاء النيابة المتحدين ضد الاتجار بالمخدرات الاصطناعية «JUST»، الذي عُقد في العاصمة التايلندية بانكوك، برعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC».



وقدّم الغفلي دراسة حول التحديات القانونية والفنية في قضايا المواد المخدرة المصنعة، مؤكداً أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة التطور المتسارع في هذا المجال. وتناولت المشاركة الإماراتية الريادة الوطنية في تطوير المنظومة القضائية والتشريعية لمكافحة المخدرات، والسعي الدائم في بناء القدرات، وتعزيز التعاون تحت مظلة الأمم المتحدة.