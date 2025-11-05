الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

النيابة العامة تشارك في اجتماع دولي لمواجهة الاتجار بالمخدرات الاصطناعية

النيابة العامة تشارك في اجتماع دولي لمواجهة الاتجار بالمخدرات الاصطناعية
5 نوفمبر 2025 14:24

شارك سالم خليفة الغفلي، رئيس نيابة المخدرات الاتحادية، في اجتماع شبكة القضاة وأعضاء النيابة المتحدين ضد الاتجار بالمخدرات الاصطناعية «JUST»، الذي عُقد في العاصمة التايلندية بانكوك، برعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC».

وقدّم الغفلي دراسة حول التحديات القانونية والفنية في قضايا المواد المخدرة المصنعة، مؤكداً أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة التطور المتسارع في هذا المجال. وتناولت المشاركة الإماراتية الريادة الوطنية في تطوير المنظومة القضائية والتشريعية لمكافحة المخدرات، والسعي الدائم في بناء القدرات، وتعزيز التعاون تحت مظلة الأمم المتحدة.

المصدر: وام
النيابة العامة
المخدرات
