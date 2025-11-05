الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«المعاشات» تتيح سداد تكاليف ضم الخدمة على مدى 10 سنوات لجميع المؤمن عليهم

«المعاشات» تتيح سداد تكاليف ضم الخدمة على مدى 10 سنوات لجميع المؤمن عليهم
5 نوفمبر 2025 14:28

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، فتح باب التقديم لطلبات ضم مدة خدمة سابقة مع خطة سداد تمتد حتى عشر سنوات.

ويأتي هذا الإعلان ضمن المرحلة الثانية من تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في سبتمبر 2025، والذي مدّد فترة السداد من أربع إلى عشر سنوات بهدف خفض قيمة الأقساط الشهرية على المؤمن عليهم.

وأتاحت المرحلة الأولى، التي أُطلقت في سبتمبر الماضي، لأصحاب الطلبات القائمة إعادة جدولة أقساطهم الشهرية وفق المدة الزمنية الأطول، بينما بدأت اعتباراً من أمس 3 نوفمبر 2025، المرحلة الثانية التي تفتح باب التقديم لجميع المؤمن عليهم لضم مدد الخدمة السابقة وسداد التكاليف على مدى عشر سنوات، شريطة ألا يقل القسط الشهري عن ربع راتب الاشتراك «الحد الأدنى القانوني».

ويوفِّر ضم مدد الخدمة مزايا مهمة، منها ضمان استمرارية مدة خدمة المؤمن عليه عبر ضم الخدمات السابقة إلى الحالية، بما يساعد على استيفاء شروط استحقاق المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة، وزيادة قيمة المعاش أو المكافأة من خلال ضم سنوات الخدمة التي لم تكن مضافة من قبل، فضلاً عن تمكين الأفراد من إضافة سنوات الخدمة لدى جهات عمل مختلفة خاضعة لقوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة أو قوانين معاشات أخرى، بما يعزّز فرصهم في استحقاق المعاش بالحد الأقصى.

ويُسهم تمديد خطة السداد إلى عشر سنوات في جعل ضم مدد الخدمة أكثر يسراً، ويدعم بصورة مباشرة الاستقرار المالي طويل الأجل للمؤمن عليهم وأسرهم، بما يمكّنهم من بناء مستقبل تقاعدي أكثر استقراراً.

ويتاح تقديم طلبات ضم مدد الخدمة السابقة عبر منصة «معاشي» الرقمية، حيث يمكن الاطلاع على بطاقة الخدمة والدليل الإرشادي لها، ثم التسجيل باستخدام الهوية الرقمية، وتسجيل الدخول، واتباع الخطوات المطلوبة، وتحميل المستندات اللازمة.

وللمزيد من المعلومات حول خدمة الضم، يمكن زيارة موقع الهيئة والاطلاع على صفحة «القوانين والتعاميم والأسئلة الشائعة»، كما يتوفر الدعم عبر المحادثة الإلكترونية، ومركز الاتصال على الرقم 80010، وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئة.

المصدر: وام
المعاشات
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
