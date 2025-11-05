الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فرصة لسقوط الأمطار غداً

فرصة لسقوط الأمطار غداً
5 نوفمبر 2025 17:03

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً إلى غائم على منطقة الظفرة مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 12:52 والمد الثاني عند الساعة 02:08 والجزر الأول عند الساعة 19:42 والجزر الثاني عند الساعة 07:05، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:56 والمد الثاني عند الساعة 22:53 والجزر الأول عند الساعة 15:47 والجزرالثاني عند الساعة 04:29.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 24 80 30

دبي 34 23 75 30

الشارقة 34 22 75 25

عجمان 34 21 75 25

أم القيوين 35 20 75 25

أخبار ذات صلة
اليوم.. فرصة لسقوط أمطار
"الأرصاد": طقس غائم حتى الجمعة وأمطار محتملة

رأس الخيمة 35 19 75 25

الفجيرة 31 26 80 40

العـين 35 25 60 10

ليوا 37 22 75 15

الرويس 34 24 80 25

السلع 32 23 80 25

دلـمـا 30 26 85 30

طنب الكبرى / الصغرى 29 26 80 30

أبو موسى 29 26 80 30.

المصدر: وام
الأمطار
سقوط أمطار
آخر الأخبار
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
اليوم 13:31
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
الرياضة
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
اليوم 13:29
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
الرياضة
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
اليوم 12:59
شرطة أبوظبي تشارك في برنامج قيادة الفعاليات الكبرى بـ«لوس أنجلوس»
علوم الدار
شرطة أبوظبي تشارك في برنامج قيادة الفعاليات الكبرى بـ«لوس أنجلوس»
اليوم 12:50
سيف بن زايد يترأّس الاجتماع الوزاري لدول التحالف الأمني الدولي
علوم الدار
سيف بن زايد يترأّس الاجتماع الوزاري لدول التحالف الأمني الدولي
اليوم 12:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©