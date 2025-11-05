الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
محمد بن راشد يتفقد معرض «نبض الوطن»

5 نوفمبر 2025 21:31

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، معرض «نبض الوطن» الذي يُنظم ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، التي تعقد في العاصمة أبوظبي، ويهدف إلى تجسيد رؤية دولة الإمارات في بناء وعي وطني ومجتمعي أعمق بقضايا وتحديات الأسر الإماراتية، من خلال أنشطته التفاعلية وتجاربه المبتكرة.
رافق سموه، خلال تفقده المعرض، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح من معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة حول محتوى معرض «نبض الوطن» الذي يقدم لزواره تجارب حية وتفاعلية تعكس واقع الأسر الإماراتية، وتبرز تحدياتها وتناقش الحلول الهادفة إلى تمكين تكوينها ونموها واستدامتها.
ويسلط المعرض الضوء على المنظومات والسياسات الداعمة للأسرة الإماراتية، وضمان استدامتها ركيزة للتنمية الوطنية الشاملة، كما يسهم في تعميق الفهم المشترك لقضايا الأسرة الإماراتية، وتعزيز التكامل بين الجهود الوطنية الهادفة إلى دعمها ونموّها.

ويتيح المعرض فرصة للتعرف على قصص واقعية من حياة الأسر الإماراتية، تعبّر عن تطلعاتهم والتحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية، والاطلاع على بيانات ومؤشرات رئيسية حول واقع الأسر من حيث تماسكها ونموّها واستقرارها، وما يمثّله ذلك من أثر مباشر على بناء الفرد والمجتمع، وتعزيز التنمية المستدامة.

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن راشد
