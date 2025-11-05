الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس فيجي يبحثان تعزيز علاقات التعاون

رئيس الدولة ورئيس فيجي يبحثان تعزيز علاقات التعاون
5 نوفمبر 2025 21:42

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة راتو نايكاما لالابالافو، رئيس جمهورية فيجي، مختلف مسارات التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة وفرص تطويرها، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، ويخدم تطلعاتهما التنموية.
جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، في قصر الشاطئ بأبوظبي، رئيس فيجي الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة تعزيز العمل المشترك من أجل دفع علاقات البلدين، خاصة التنموية نحو آفاق أوسع، إضافة إلى استثمار الفرص المتاحة في مسار هذه العلاقات بما يخدم التنمية المشتركة.
كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس فيجي، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية العمل من أجل السلام والاستقرار العالمي لما فيه مصلحة جميع شعوب العالم ودوله.

كما تطرق اللقاء إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز الطاقة المتجددة في دول المحيط الهادئ «الباسيفيك» من خلال صندوق الشراكة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في تلك الدول، والذي أطلقته الدولة عام 2013، مؤكداً سموه، في هذا السياق، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع دول «الباسيفيك»، وفي مقدمتها جمهورية فيجي، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار المشترك.
حضر اللقاء، معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من معالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

المصدر: وام
فيجي
الإمارات
محمد بن زايد
