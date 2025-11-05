الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن راشد يزور معرض «هويتنا الوطنية: إرث وأمانة» في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

5 نوفمبر 2025 22:04

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بزيارة معرض «هويتنا الوطنية: إرث وأمانة»، الذي يجسد تجربة حية في عرض الإنجازات الوطنية، ويسلط الضوء على الإرث الثقافي الأصيل والقيم الوطنية لدولة الإمارات، ويعرف بالمنجزات النوعية للجهات الحكومية، ودورها في تطوير الخدمات والارتقاء بجودة الحياة، وبناء مستقبل ذكي مستدام، ويتم تنظيمه بمقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 في العاصمة أبوظبي.

رافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.
ويقدم المعرض التفاعلي «هويتنا الوطنية: إرث وأمانة» تجربة حيّة تتيح لضيوف الفعالية المساهمة المباشرة في تجسيد مفهوم الهوية الوطنية عبر بناء ركائزها الستّ بصورة جماعية.
ويتم دعوة كل مشارك إلى اختيار إحدى الركائز التي يرغب بالإسهام فيها ضمن مجال عمله أو اهتمامه، وإضافة تمثيل رمزي أو رسالة شخصية تعبّر عن التزامه العملي بهذه الركيزة، لتتشكّل في نهاية التجربة منحوتة تفاعلية تعبّر عن زخم المشاركة وتنوّع التعهدات المجتمعية عبر كل ركيزة.

كما يعرّف المعرض المشاركين بقِيَم الهوية الوطنية ومكوّناتها وتعريفاتها الموحّدة، ويحفّزهم على رسم ملامح الشخصية الإماراتية التي تجسّد هذه الهوية من خلال تبنّي القيم وممارستها في الحياة اليومية.
وتقدّم التجربة كذلك لمحة شاملة عن استراتيجية الهوية الوطنية، بما في ذلك أبعادها ومحاورها ومجالات تركيزها، إلى جانب أبرز المبادرات ذات الأولوية، بهدف تعزيز الوعي بالركائز والقيم وآليات دمجها في العمل الحكومي والمجتمعي، بما ينسجم مع لغة ورسائل الاستراتيجية الداعية إلى نهجٍ تشاركيٍ شامل، وترسيخ الهوية الإماراتية في السلوك والممارسات اليومية.

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن راشد
