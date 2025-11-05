«تنفيذي عجمان» يعتمد  حزمة قرارات تطويرية

أبوظبي (وام)



ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز تكامل العمل على المستوى الوطني، ومواصلة تطوير جودة الحياة، وفق مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في كلمته الافتتاحية، أن عمل حكومة عجمان جزء من مسؤولية وطنية مشتركة، وقال إن المرحلة المقبلة تقوم على الانتقال «من الرؤية إلى الأثر.. ومن التخطيط إلى التجربة الحقيقية للناس»، مشيراً سموه إلى أن التقييم لم يعد يعتمد على النماذج والتقارير، بل على واقع حياة الناس، وكيف يمضون يومهم، وكيف تُقدم لهم الخدمة، ومدى شعورهم بحضور الحكومة في تفاصيل حياتهم.

واعتمد المجلس مشروع تطوير قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان.

وأعلن المجلس تشكيل «مجلس التعلم مدى الحياة» في إمارة عجمان، لتقديم الرؤى والمشورة في مسار التعلّم مدى الحياة، وجمع شركاء التعليم، والمهارات، وسوق العمل، لضمان بناء إنسان قادر على التطور والمنافسة.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أن بناء الإنسان هو أساس تنافسية الإمارة، ومحركها الرئيس نحو التنمية المستدامة والريادة في مختلف القطاعات الحيوية.

كما اعتمد سموه الإطار المفاهيمي للخدمات العامة في إمارة عجمان، الذي يشمل 11 قطاعاً رئيسياً يمس حياة المجتمع. كما اطلع المجلس على استراتيجية التمكين الحضري، التي تشمل 83 مشروعاً حضرياً لتأهيل المدينة وفق معايير الشمول والدمج، بما في ذلك تطوير الكورنيش، ومسارات الدراجات، وتصريف مياه الأمطار، والبنية الحضرية الدامجة.

ووجَّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالعمل للوصول إلى نسبة 100% في جاهزية جميع المرافق العامة والمباني الحكومية في الإمارة.



جولة تفقدية

حضر الجلسة، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط‏، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس.

وعقب اختتام جلسة المجلس التنفيذي، قام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بجولة في المعارض التفاعلية المصاحبة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، واطلع على أجنحة عدد من الجهات المشاركة.