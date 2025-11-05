الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير إندونيسيا لدى الدولة

«الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير إندونيسيا لدى الدولة
6 نوفمبر 2025 01:58

أبوظبي (وام)

تسلّم عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد يودا نوغراها، سفير جمهورية إندونيسيا الجديد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ورحّب الشامسي بالسفير الجديد، وتمنّى له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية إندونيسيا وتطويرها في المجالات المختلفة.
من جانبه، أعرب يودا نوغراها، عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية الرائدة التي تحظى بها الدولة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وتربِط دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، علاقات متميزة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويسعى الجانبان إلى تعزيز هذه الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق التنمية المستدامة للبلدين والشعبين الصديقين.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يهنئ رئيس الكاميرون بمناسبة إعادة انتخابه
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
وزارة الخارجية
إندونيسيا
الإمارات
أوراق اعتماد
آخر الأخبار
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ رئيس الكاميرون بمناسبة إعادة انتخابه
اليوم 13:34
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
اليوم 13:31
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
الرياضة
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
اليوم 13:29
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
الرياضة
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
اليوم 12:59
شرطة أبوظبي تشارك في برنامج قيادة الفعاليات الكبرى بـ«لوس أنجلوس»
علوم الدار
شرطة أبوظبي تشارك في برنامج قيادة الفعاليات الكبرى بـ«لوس أنجلوس»
اليوم 12:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©