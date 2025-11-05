«الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير إندونيسيا لدى الدولة

أبوظبي (وام)



تسلّم عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد يودا نوغراها، سفير جمهورية إندونيسيا الجديد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحّب الشامسي بالسفير الجديد، وتمنّى له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية إندونيسيا وتطويرها في المجالات المختلفة.

من جانبه، أعرب يودا نوغراها، عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية الرائدة التي تحظى بها الدولة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتربِط دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، علاقات متميزة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويسعى الجانبان إلى تعزيز هذه الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق التنمية المستدامة للبلدين والشعبين الصديقين.