سفارة الدولة في كانبرا تنظم «الملتقى السنوي لفرص الاستثمار في الإمارات»

سيدني (وام)



نظّمت سفارة دولة الإمارات في كانبرا، «الملتقى السنوي الثالث لفرص الاستثمار في دولة الإمارات» في سيدني، بهدف إبراز الفرص المتاحة للتعاون الاستثماري بين دولة الإمارات وأستراليا، وتسليط الضوء على مجالات الشراكة ذات الأولوية ضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي دخلت حيّز النفاذ مؤخراً.

وشهد الملتقى، حضور نخبة من مسؤولي الحكومة الأسترالية على المستويين الاتحادي والمحلي، إلى جانب عدد من كبار التنفيذيين والمستثمرين وممثلين عن منظومة الاستثمار والابتكار في دولة الإمارات.

وتضمّن البرنامج جلستين رئيستين، حيث تم خلال الجلسة الأولى تناول «إطلاق فرص استثمار عالية الأثر في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة».

فيما تناولت الجلسة الثانية «بوابة للنمو: آليات الدخول والتوسّع في سوق دولة الإمارات»،

تخلل الملتقى مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون.