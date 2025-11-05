الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سفارة الدولة في كانبرا تنظم «الملتقى السنوي لفرص الاستثمار في الإمارات»

فهد عبيد التفاق يشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم (وام)
6 نوفمبر 2025 01:58

سيدني (وام)

نظّمت سفارة دولة الإمارات في كانبرا، «الملتقى السنوي الثالث لفرص الاستثمار في دولة الإمارات» في سيدني، بهدف إبراز الفرص المتاحة للتعاون الاستثماري بين دولة الإمارات وأستراليا، وتسليط الضوء على مجالات الشراكة ذات الأولوية ضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي دخلت حيّز النفاذ مؤخراً.
وشهد الملتقى، حضور نخبة من مسؤولي الحكومة الأسترالية على المستويين الاتحادي والمحلي، إلى جانب عدد من كبار التنفيذيين والمستثمرين وممثلين عن منظومة الاستثمار والابتكار في دولة الإمارات.
وتضمّن البرنامج جلستين رئيستين، حيث تم خلال الجلسة الأولى تناول «إطلاق فرص استثمار عالية الأثر في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة».
فيما تناولت الجلسة الثانية «بوابة للنمو: آليات الدخول والتوسّع في سوق دولة الإمارات»، 
تخلل الملتقى مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يهنئ رئيس الكاميرون بمناسبة إعادة انتخابه
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
أستراليا
الإمارات
كانبرا
آخر الأخبار
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ رئيس الكاميرون بمناسبة إعادة انتخابه
اليوم 13:34
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
اليوم 13:31
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
الرياضة
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
اليوم 13:29
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
الرياضة
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
اليوم 12:59
شرطة أبوظبي تشارك في برنامج قيادة الفعاليات الكبرى بـ«لوس أنجلوس»
علوم الدار
شرطة أبوظبي تشارك في برنامج قيادة الفعاليات الكبرى بـ«لوس أنجلوس»
اليوم 12:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©