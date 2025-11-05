الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«تنفيذي رأس الخيمة» يناقش تسريع المستهدفات التنموية

محمد بن سعود لدى ترؤسه الاجتماع بحضور أحمد بن سعود (من المصدر)
6 نوفمبر 2025 01:59

أبوظبي (الاتحاد)

عقد المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة اجتماعه الثاني لعام 2025 برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيوخ وأعضاء المجلس التنفيذي الموقرين، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 التي تعقد في العاصمة أبوظبي.
وناقش المجلس خلال اجتماعه تسريع المستهدفات في التنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، والشراكات الاتحادية والمحلية، وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.
وأشاد سموه بعمق الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، التي يأتي تنظيم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، ترجمة لها وتجسيداً للالتزام الحكومي بتعزيز التكامل بين مختلف الجهات على المستوى الوطني، والتنسيق ضمن استراتيجيات استباقية تضمن تسريع المستهدفات التنموية في المسارات كافة، وتلبية تطلعات أبناء الإمارات. وأشار سموه إلى أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة رائدة تعزز مكانة دولة الإمارات على خارطة التميز العالمي، وتؤكد مسيرتها الواثقة نحو تحقيق مئوية الإمارات 2071.

تعزيز التنافسية
استعرض المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية الذي تناول محوري الشراكات الاتحادية والدولية والعمل التشريعي. 
وفي ختام الاجتماع، أعرب المجلس التنفيذي عن تقديره لجهود اللجان القطاعية والجهات الحكومية في تنفيذ الخطط والمبادرات التي تدعم رؤية الإمارة التنموية المتكاملة، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق الاتحادي والمحلي لضمان تكامل العمل الحكومي واستدامة التنمية في مختلف القطاعات.

