الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد: بتوجيهات محمد بن زايد نعمل لتحقيق أولوياتنا الوطنية

محمد بن راشد: بتوجيهات محمد بن زايد نعمل لتحقيق أولوياتنا الوطنية
6 نوفمبر 2025 01:59

أبوظبي (الاتحاد)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس، أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، والتي تعقد في العاصمة أبوظبي، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في مختلف الجهات الحكومية، وتستمر حتى اليوم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس: «شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.. التجمع الوطني الأكبر لفرق العمل وقيادات الدولة.. نعمل بروح الاتحاد، وبتوجيهات أخي الشيخ محمد بن زايد، نحو تحقيق أولوياتنا الوطنية وتسريع إنجازها.. فرقنا الوطنية تعمل بتناغم وإخلاص لتعزيز ريادة الإمارات في كل القطاعات». وشهد سموه، خلال الاجتماعات السنوية، فعاليات ومبادرات نوعية تهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز في الأولويات الوطنية، وتعزيز ريادة الدولة في القطاعات المستقبلية، وترسيخ مكانتها ودورها المؤثر على المستويين الإقليمي والعالمي.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يهنئ رئيس الكاميرون بمناسبة إعادة انتخابه
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر

وقد حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، حفل تكريم الفائزين بالنسخة الثانية من جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، وحفل تكريم الفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع في نسخته الثانية.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أيضاً جلسة حوارية لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، استعرض خلالها رؤية إمارة الفجيرة في بناء الإنسان، وترسيخ التنمية الشاملة. وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة معرض «هويتنا الوطنية: إرث وأمانة»، الذي يجسد تجربة حية في عرض الإنجازات الوطنية، ويسلط الضوء على الإرث الثقافي الأصيل والقيم الوطنية لدولة الإمارات، ويعرف بالمنجزات النوعية للجهات الحكومية.
وتفقد سموه أيضاً معرض «نبض الوطن» الذي يهدف إلى تجسيد رؤية دولة الإمارات في بناء وعي وطني ومجتمعي أعمق بقضايا وتحديات الأسر الإماراتية، من خلال أنشطته التفاعلية وتجاربه المبتكرة.

محمد بن راشد
محمد بن زايد
الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
أبوظبي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
محمد بن حمد الشرقي
الفجيرة
آخر الأخبار
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ رئيس الكاميرون بمناسبة إعادة انتخابه
اليوم 13:34
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
اليوم 13:31
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
الرياضة
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
اليوم 13:29
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
الرياضة
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
اليوم 12:59
شرطة أبوظبي تشارك في برنامج قيادة الفعاليات الكبرى بـ«لوس أنجلوس»
علوم الدار
شرطة أبوظبي تشارك في برنامج قيادة الفعاليات الكبرى بـ«لوس أنجلوس»
اليوم 12:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©