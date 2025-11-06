سيف بن زايد: الإمارات تواصل ترسيخ دورها شريكاً دولياً فاعلاً في صناعة مستقبل أكثر أمناً للبشرية

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن الإمارات بتوجيهات سديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، تواصل ترسيخ دورها شريكاً دولياً فاعلاً في صناعة مستقبل أكثر أمناً واستقراراً للبشرية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:"بتوجيهاتٍ سديدةٍ من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، تواصل دولة الإمارات ترسيخ دورها شريكاً دولياً فاعلاً في صناعة مستقبلٍ أكثر أمناً واستقراراً للبشرية. وانطلاقاً من هذه الرؤية الراسخة، ترأّستُ في أبوظبي الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي بمشاركة:

مملكة البحرين

فرنسا

إيطاليا

إسبانيا

هولندا

سلوفاكيا

سنغافورة

السنغال.

وأضاف سموه: "ويأتي انضمام جمهورية البرازيل الاتحادية إلى التحالف الأمني الدولي، خطوةً تُجسّد توسّع آفاق التعاون العالمي، وتُعزّز حضور التحالف على الساحة الدولية، حيث أكدنا أن الأمن العالمي يُبنى على التكامل والثقة والشراكات الفاعلة، وأن التعاون الدولي هو بوابة المستقبل الآمن.

وأكد سموه:"وناقشنا خلال الاجتماع عدداً من المبادرات والمشاريع الحالية والمستقبلية للتحالف، والرامية إلى تعزيز القدرات المشتركة وتوسيع آفاق تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، لمواجهة المتغيرات النوعية في منظومة التحديات الأمنية وحماية المجتمعات الإنسانية. لقد أثبت التحالف الأمني الدولي، الذي تحتضن أبوظبي أمانته العامة، أنه نموذجٌ عالميٌّ للتعاون الشرطي والأمني، مجسّداً روح الشراكة والعمل الجماعي في مواجهة مختلف التحديات العابرة للحدود لصالح أمن المجتمعات الإنسانية وأمانها".