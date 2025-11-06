«الأرصاد»: استمرار الغبار العالق حتى 8 نوفمبر

إبراهيم سليم (أبوظبي) أفاد المركز الوطني للأرصاد بتأثر الدولة بكتلة غبارية خلال الأيام الماضية قادمة من جنوب إيران، نتيجة للرياح الشرقية مما أدى إلى تدني الرؤية الأفقية، ومن المتوقع أن يستمر الغبار العالق في الهواء حتى 8 نوفمبر الجاري، من دون تأثير ملحوظ علي مستوى الرؤية الأفقية خلال تلك الفترة.

وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، حيث أدى ذلك إلى استمرار الرياح الشرقية محملة ومثيرة بالغبار والأتربة على البحر وبعض المناطق تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 3000 متر.

ولفت التقرير الشهري الخاص بسمات المناخ لشهر نوفمبر بالدولة، الصادر عن المركز إلى أن الدولة تتأثر حلال الشهر بامتداد المنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق، وفي حال صاحبتها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب تزداد كميات السحب وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقية من الدولة.

وأشار إلى أن الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية في الصباح، تتحول أثناء النهار إلى غربية - شمالية غربية، وقد تنشط سرعة الرياح في بعض أيام هذا الشهر خاصة مع السحب الركامية. ووفقاً للنشرة الصادرة عن المركز يسود اليوم طقس مغبر وغائم جزئياً أحياناً إلى غائم على منطقة الظفرة مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.