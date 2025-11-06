بحضور محمد بن راشد.. سيف بن زايد يكرِّم فرق الاتحاد المتميزة

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، فرق الاتحاد التي تميزت بتحقيق إنجازات نوعية، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، التي تنعقد في العاصمة أبوظبي.

يجسد تكريم فرق الاتحاد تقديراً لما حققته من إنجازات ومساهمات في تعزيز مكانة الدولة، وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، حيث تم اختيار فرق الاتحاد المتميزة بناء على معايير شملت الابتكار، والأثر الإيجابي على المجتمع، وقدرتها على تعزيز سمعة الإمارات دولياً.

حضر حفل التكريم، سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أن فرق الاتحاد بإنجازاتها النوعية المستمرة تمثل ترجمة لروح العمل الجماعي وثقافة التميز التي أرادت لها قيادة الإمارات الحكيمة أن تكون سمة راسخة في جميع مؤسساتنا الوطنية، وأن المحافظة على تنافسية دولة الإمارات والارتقاء بها على المستويين الإقليمي والدولي، تحتاج إلى جهود مضاعفة ودائمة يتشارك فيها الجميع، وبحاجة إلى أن يحرص الجميع على الكفاءة والتميز والإتقان في كل مجالات عملهم.

وأضاف سموه «الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تضع في مقدمة الأولويات الوطنية أن يكون التأثير الإيجابي المباشر على الإنسان وتمكينه وجودة حياته هو الأساس في كل المبادرات والمشاريع، وأن تظل الإمارات سبّاقة في تطوير منظومات مبتكرة لخدمة هذا الهدف.. تحقيق هذه الرؤية وتسريع الإنجاز فيها يحتاج منا جميعاً توحيد الجهود وتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية وفرق العمل الوطنية».

وأشاد سموه بجهود فرق الاتحاد المكرمة، مشيراً سموه إلى أنها قدمت نماذج ملهمة في الأداء المؤسسي والكفاءة والإنجاز والعطاء لترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً لدولة الإمارات.

وكرم سموه 3 فرق عمل وطنية هي: فريق بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وفريق إكسبو 2025 أوساكا، الجناح الوطني لدولة الإمارات، وفريق مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

أنجزت دولة الإمارات عضوية ناجحة في مجلس الأمن الدولي كعضو منتخب للفترة 2022 - 2023، برغم ما شهده العالم من تحديات متنامية في الأمن والسلم الدوليين، حيث سعت الإمارات بدأب لتقريب وجهات النظر وتوحيد صوت المجلس حتى تحظى قراراته بأكبر قدر ممكن من الدعم. وعملت مع أعضاء الأمم المتحدة على نطاق أوسع لبناء الجسور، وتعزيز التعددية، وتنفيذ ولاية المجلس. كما كرست جهدها كي تكون صوتاً مبدئياً وعملياً للدول الأقل تمثيلاً في المجلس.

وجسد عمل ومهام فريق دولة الإمارات وبعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة هوية الدولة وقيمها، بما في ذلك التعايش والتسامح والشمولية والوحدة، وعكس مبادئ الدبلوماسية الإماراتية القائمة على الحوار وبناء الجسور والدبلوماسية في التوصل إلى توافق. وفي إطار المشاركة النشطة والمكثفة في ظل تعدد الأزمات على أجندة المجلس، كثفت دولة الإمارات جهودها لتعزيز التعاون الدولي للتوصل إلى حلول مبتكرة ومستدامة لشواغل مجلس الأمن الدولي التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وسعت من خلال استخدام الأدوات والإمكانيات المتاحة كافة إلى تعزيز الحوار وتقريب وجهات نظر أعضاء المجلس، بهدف إيجاد التوافق في الآراء حول أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحاً.

واستضافت دولة الإمارات، خلال فترتي رئاستها للمجلس في مارس 2022 ويونيو 2023، اجتماعات موضوعية تهدف إلى تسليط الضوء على أولوياتها الهامة والبناء عليها، لتعزيز بناء السلام والأمن الدولي والتعاون متعدد الأطراف بين أعضاء المجلس والمجتمع الدولي على نطاق أوسع.

كما اضطلعت دولة الإمارات بدور بارز للتصدي للتحديات الحاسمة مثل تشجيع حل النزاعات بالطرق السلمية، وإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية، والحفاظ على السلام، ومعالجة الأزمات الصحية العالمية، وتسخير إمكانات الابتكار ودعم الشباب، وتطوير المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب، ودعم التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها المتساوية، وتسخير أدوات المجلس بشكل استباقي لمكافحة التطرف.

وقادت دولة الإمارات قراراً تاريخياً اعتمده مجلس الأمن حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، يؤكد الالتزام بتعزيز المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي. ويحث القرار للمرة الأولى على الإدانة العلنية للعنف وخطاب الكراهية والتطرف والتصدي لهما.

يعمل «مكتب إكسبو الإمارات» كمنصّة وطنيّة تجمع بين الشعوب والأفكار والابتكارات في خدمة التقدّم العالميّ، ويقود مُشاركة دولة الإمارات في معارض إكسبو العالمية، بما في ذلك جناح الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا». ويحظى المكتب برعاية «مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان»، ويعمل تحت مظلّة وزارة الخارجية.

وانطلاقاً من هذا النهج، يقف فريق جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» خلف واحدةٍ من أكثر مُشاركات دولة الإمارات حضوراً وتأثيراً في معارض إكسبو العالمية، مجسّداً هدف «مكتب إكسبو الإمارات» المُتمثل في جمع الأفراد والابتكارات لمُعالجة القضايا التي تواجه الإنسانية، وجوهر القيم الإماراتية: الانفتاح، والابتكار، والتقدّم الجماعيّ.

توحّد الفريق على رؤيةٍ مشتركةٍ تستلهم التراث الإماراتيّ الأصيل، وتحتفي بالإبداع الإنسانيّ. ومن خلال تناغمٍ فريدٍ بين الكفاءات الإماراتيّة والعالميّة، نجح الفريق في تحويل شعار «من الأرض إلى الأثير» إلى تجربةٍ حيّةٍ تنبض بالمعاني، وتدعو إلى الحوار، والتعاون، والتقدم الجماعي.

يتضمن الهيكل التنظيمي للفريق شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان والمفوّض العام للجناح، ومريم المعمري، رئيسة مكتب إكسبو الإمارات، نائبة المفوّض العام، وشيخة الكتبي، المديرة الإبداعية، نائبة المفوّض العام، وعمل الفريق بتناغمٍ يُجسّد المعنى الحقيقيّ للشراكة والعمل الجماعيّ، جامعاً بين الدقة التنفيذية، والتميّز الإبداعيّ، والرؤية الإنسانية.

ومن خلال سردٍ تفاعليّ مُلهِم جمع بين الفنّ والعلم والتقنية، قاد الفريق تجربة زوار غامرة مُتعددة الحواس، تُبرز المحاور الموضوعية الثلاثة التي شكّلت جوهر مشاركة دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا»، وهي: التكنولوجيا المُستدامة: التزامٌ أصيلٌ تجاه الأرض، وإرثٌ متجدّد في صون مواردها، والرعاية الصحيّة: رؤيةٌ تُعلي من قيمة الإنسان، وتضع جودة الحياة في صميم التنمية، واستكشاف الفضاء: طموحٌ يعانق الأفق، وإرادةٌ إماراتيّة لا تعرف المستحيل.

وبفضل هذه الجهود الجماعيّة، أصبح جناح دولة الإمارات من الأكثر زيارةً بين الأجنحة الوطنية، مستقطباً أكثر من خمسة ملايين زائر إجمالي من مختلف أنحاء العالم، وحصد جوائز عالمية مرموقة في التصميم المعماري والكفاءة التشغيليّة، ليُجسّد بذلك روح الإمارات القائمة على الانفتاح والتعاون البناء والتقدم الجماعي.

ونظم الجناح أكثر من 100 فعالية وبرنامج و260 جلسة بحضور 68 ألف مُشارك و270 مُتحدثاً، وحصل الجناح على الجائزة البرونزية لأفضل تصميم معماري من المكتب الدولي للمعارض لجناح كبير تم بناؤه ذاتياً، كما حصل على جائزة أفضل فريق عمل من جوائز إكسبو العالمية.

سعى مركز جامع الشيخ زايد الكبير إلى ترسّيخ مكانة الدولة في التميز المؤسسي كمرجع معياري لدور العبادة يجمع بين العبادة والثقافة والسياحة. وبلغ عدد المصلين والزوار خلال عام 2024 نحو 6.582.993 شخصاً، ما يؤكد مكانة الجامع كأفضل معلم في الشرق الأوسط والثامن عالمياً وفق تصنيف TripAdvisor، منهم 4.262.781 زائراً و2.259.275 مصلياً.

تميز المركز في إنتاج 12 سلسلة تخاطب المجتمع بلغة العصر تضم أكثر من 500 حلقة وحققت 12 مليون مشاهدة عبر المنصات الرقمية، تستهدف تصحيح المفاهيم الدينية، وتعزيز قيم التسامح، كما تعاون المركز، كأداة للقوة الناعمة لدولة الإمارات، مع أكثر من 25 وجهة ثقافية وسفارة حول العالم لعرض مجسمات الجامع ونظم مبادرة المكتبات المتنقلة، وقام بتنفيذ معارض نوعية مثل متحف نور وسلام ومعرض الأندلس تاريخ وحضارة ومعرض الحج رحلة في الذاكرة وتوظيف الفنون والتقنيات التفاعلية التي تُبرز القيم الإنسانية الجامعة وإسهامات الحضارة الإسلامية.

ونفّذ المركز أكبر حدث في الدولة خلال شهر رمضان، حيث استقبل 1.435.374 مصلياً ومفطراً مصلياً، منهم 105.310 مصلين في يوم وليلة 27 من رمضان، كما قدم أكثر من 2.606.568 وجبة إفطار، منها 898.767 وجبة داخل الجامع.

كرس الجامع دوره في تعزيز قيمة التطوع بمشاركة أكثر من 500 متطوع ومتطوعة لخدمة الزوار والمصلين، أبرز سفراء الوطن من كوادر المركز رسالة الدولة لأكثر من 25 رئيس دولة ورئيس وزراء، وقرابة 60 وزيراً و60 سفيراً وقنصلاً، خلال زيارتهم لجامع الشيخ زايد الكبير، ما عزز دورهم كوجه دبلوماسي رائد لدولة الإمارات.

ورفد المركز قطاع العمل بكفاءات إماراتية في الجولات الثقافية وتوفير فرص عمل جزئي للشباب لأكثر من 880 مشاركاً تحت مظلة مبادرة «الشباب الباني» مثل برنامج «ابن الدار» و«الدليل الثقافي الصغير»، و«دليل المستقبل».