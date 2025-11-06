الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

انخفاض درجات الحرارة غدا

أبوظبي
6 نوفمبر 2025 19:08

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً ومغبرا أحياناً وغائما على بعض مناطق الظفرة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين  10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:27 والثاني عند الساعة 03:07، والجزر الأول عند الساعة 20:29 والثاني عند الساعة 07:41.
في بحر عمان، الموج خفيف أيضا. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:42 والثاني عند الساعة 23:39، والجزر الأول عند الساعة 16:32 والثاني عند الساعة 05:21.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة     الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 24 60 30

دبي 34 25 70 20

الشارقة 34 20 70 20

عجمان 33 25 65 35

أم القيوين 34 20 75 35

رأس الخيمة 34 20 65 20

الفجيرة 30 25 70 40

العـين 33 21 50 20

ليوا 34 22 80 25

الرويس 32 25 80 35

السلع 31 23 80 30

دلـمـا 31 25 75 40

طنب الكبرى 31 26 70 45

طنب الصغرى 31 26 70 45

أبو موسى 32 26 70 45.

المصدر: وام
