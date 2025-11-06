الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الختامي لمجلس إدارة مجموعة G42ai لهذا العام

6 نوفمبر 2025 19:15

ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، الاجتماع الختامي لمجلس إدارة مجموعة G42ai لهذا العام.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «ترأست الاجتماع الختامي لمجلس إدارة مجموعة @G42ai للعام الجاري، حيث استعرضنا مسيرة المجموعة وإنجازاتها، وناقشنا أولوياتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، تأكيداً لدورها الريادي في تعزيز الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي، وترسيخ قيم الثقة والابتكار والتعاون العالمي».
وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «نواصل تركيزنا على توسيع آفاق التقنيات التحويلية وتعميق الشراكات الدولية، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمحرك رائد في مسيرة الذكاء الاصطناعي، ومركز رئيسي للتطور المعرفي والتقني».

