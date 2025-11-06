محمد بن راشد يعلن اختتام الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اختتام الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.

وقال سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "اختتمنا اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات .. جمعتنا أولويات واحدة، وغايات موحدة، وتحديات مشتركة .. فريق وطني واحد من جميع إمارات الدولة .. له رئيس واحد .. وعلم واحد .. ووطن متحد".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "نفخر بمنجزنا .. ونناقش مستقبلنا .. ونوحد جهودنا وطاقاتنا لبناء أفضل حياة للبشر على أرض الإمارات".

