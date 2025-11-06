الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
محمد بن راشد يعلن اختتام الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

محمد بن راشد يعلن اختتام الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
6 نوفمبر 2025 20:30

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اختتام الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.
وقال سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "اختتمنا اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات .. جمعتنا أولويات واحدة، وغايات موحدة، وتحديات مشتركة .. فريق وطني واحد من جميع إمارات الدولة .. له رئيس واحد .. وعلم واحد .. ووطن متحد".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "نفخر بمنجزنا .. ونناقش مستقبلنا .. ونوحد جهودنا وطاقاتنا لبناء أفضل حياة للبشر على أرض الإمارات".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
اختتام
