الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد يقوم بجولة في أجنحة معرض الصين الدولي للاستيراد 2025 في شنغهاي

ذياب بن محمد بن زايد يقوم بجولة في أجنحة معرض الصين الدولي للاستيراد 2025 في شنغهاي
6 نوفمبر 2025 21:44

قام سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، بجولة في عدد من أجنحة معرض الصين الدولي للاستيراد 2025 في مدينة شنغهاي، في إطار مشاركة دولة الإمارات في هذه الدورة من المعرض بصفتها ضيف شرف.

واستهل سموّه جولته بزيارة جناح دولة الإمارات، حيث اطَّلع على أبرز المبادرات والمشاريع الوطنية التي تعكس رؤية الدولة في مجالات الابتكار، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المتقدمة، والتجارة المستدامة.

وزار سموّه جناح جمهورية الصين الشعبية وعدداً من أجنحة الدول والشركات المشاركة، منها إثيوبيا، وشركة موانئ دبي العالمية، وشركة كوسكو الصينية، وجناح دولة الإمارات للزراعة والأغذية، وجناح أدنوك، حيث تبادل سموّه الحديث مع عدد من ممثّلي هذه الجهات حول فرص التعاون وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

أخبار ذات صلة
ذياب بن محمد بن زايد يلتقي المشاركين في البرنامج التنفيذي الأول للقادة الإماراتيين من الصف الثاني في الصين
ذياب بن محمد بن زايد يشهد افتتاح معرض الصين الدولي للاستيراد 2025 في شنغهاي

وأكَّد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أنَّ مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها ضيف شرف، في معرض الصين الدولي للاستيراد 2025 تجسِّد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وتعكس حِرص القيادة الرشيدة على تعزيز أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتقنية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.

ولفت سموّه إلى أنَّ المعرض يمثِّل منصة عالمية مهمة لتعزيز الحوار والشراكات على مستوى الدول والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ويُعَدُّ فرصة لعرض التجارب الوطنية والخاصة المتميزة في الابتكار والتجارة المستدامة والطاقة النظيفة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ذياب بن محمد بن زايد
معرض الصين الدولي للاستيراد
شنغهاي
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في منطقة الشجاعية بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لدعم خطة السلام في غزة
اليوم 01:29
جندي أوكراني قرب خط المواجهة في زابوريجيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في «بوكروفسك» الأوكرانية
اليوم 01:29
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
اليوم 01:29
وزير الخارجية المصري خلال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا
الأخبار العالمية
مصر: الحل السياسي الليبي - الليبي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة
اليوم 01:29
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تحديات معقّدة تعطّل عودة الحياة الطبيعية في غزة
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©