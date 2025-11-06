طحنون بن زايد: نواصل تركيزنا على توسيع آفاق التقنيات التحويلية وتعميق الشراكات الدولية

أبوظبي (وام)

ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي 42»، الاجتماع السنوي لمجلس الإدارة، الذي استعرض إنجازات المجموعة خلال عام 2025، وبحث توجهاتها الاستراتيجية للعام المقبل وما بعده.

وجدَّد المجلس ثقته في منظومة الإدارة والحوكمة التي تنتهجها المجموعة، فيما تواصل «جي 42» ترسيخ دورها في بناء اقتصاد مرن مدعومٍ بالذكاء الاصطناعي.

وعبر منصة إكس، قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، «ترأست الاجتماع الختامي لمجلس إدارة مجموعة G42ai@ للعام الجاري، حيث استعرضنا مسيرة المجموعة وإنجازاتها، وناقشنا أولوياتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، تأكيداً لدورها الريادي في تعزيز الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي، وترسيخ قيم الثقة والابتكار والتعاون العالمي».

وأضاف سموه: «نواصل تركيزنا على توسيع آفاق التقنيات التحويلية وتعميق الشراكات الدولية، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمحرك رائد في مسيرة الذكاء الاصطناعي، ومركز رئيسي للتطور المعرفي والتقني».

حضر الاجتماع معالي خلدون خليفة المبارك، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، وبراد سميث، وإيجون دوربان، وبنج زياو، ومارتن إيدلمان. وتناول الاجتماع أبرز المبادرات الاستراتيجية، واستعرض المحطات الرئيسية التي حقَّقتها المجموعة خلال عام 2025.

وأكَّد المجلس أهمية الاستثمار الاستراتيجي الذي ضخّته شركة «مايكروسوفت» بقيمة 15.2 مليار دولار، بصفتها شريكاً موثوقاً ومساهماً في مجموعة «جي 42»، ما يعكس التزام الجانبين بتسريع ريادة دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتعزيز التعاون التكنولوجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، ما يدعم مكانة دولة الإمارات كشريك موثوق في الاقتصاد العالمي القائم على الذكاء.

وفي إطار مناقشة التوجُّه المستقبلي للمجموعة، أكّد المجلس على الدور التحويلي المتوقع لأنظمة وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أنظمة ذكية تقوم على وكلاء رقميين قادرين على التفكير والتعلّم والعمل والتعاون في البيئات الرقمية والمادية. وستواصل «جي 42» تعزيز أطر الأمان لتوسيع نطاق تطبيق هذه الأنظمة في القطاعات الحيوية، بما في ذلك الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والجهات الحكومية، والصناعة، مع ضمان توافق مسار التطوير مع المعايير الوطنية ومتطلبات الأمن وأفضل ممارسات الحوكمة العالمية.

وقال بنج زياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»: «بقيادة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نرسّخ أسس اقتصاد جديد قائم على الذكاء. فمن الحوسبة السيادية إلى الوكلاء ذاتيّي التعلم والموارد الذكية المرمّزة، تعمل مجموعة (جي 42) على تطوير منظومات تعزّز الذكاء، وتسرّع الابتكار، وتعيد تعريف كيفية توليد القيمة وتبادلها عالمياً».

ومع دخول المجموعة مرحلتها التالية من النمو، حدَّد مجلس الإدارة أولوياته في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمحرك رائد بين الدول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتوسيع «شبكة الذكاء» (Intelligence Grid)، وهي البنية التكنولوجية الأساسية التي تربط بين البيانات الآمنة والحوسبة المتقدمة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي شامل ومستدام.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على الالتزام المشترك بتسريع وتيرة الشراكات العالمية، وتعميق التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مجالات التقنيات المتقدمة، ومواصلة بناء بنية تحتية ذكية تمكّن الدول والمؤسسات والمجتمعات حول العالم.