الجمعة 7 نوفمبر 2025
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن محمد يزور معرض الشرق الأوسط للصيد 2025

منصور بن محمد خلال جولته في المعرض (وام)
7 نوفمبر 2025 01:27

دبي (الاتحاد) 

طحنون بن زايد: نواصل تركيزنا على توسيع آفاق التقنيات التحويلية وتعميق الشراكات الدولية
«إسكان المواطنين» يتصدر الأولويات ويحظى بدعم القيادة

زار سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، فعاليات معرض الشرق الأوسط للصيد 2025 المقام في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو، والذي يستمر حتى 10 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الشركات العالمية المتخصصة وهواة ومحترفي الصيد من داخل الدولة وخارجها، وبحضور نخبة من أبرز العلامات التجارية في مجال الصيد والرماية والأنشطة الخارجية.
وأكد سموّه، أن تنظيم هذا الحدث في دبي يجسد مكانة الإمارة كمركز دولي للفعاليات والمعارض المتخصصة، بما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة وبيئة داعمة للابتكار وصون التراث في آنٍ واحد.
وقال سموّه: «يعكس معرض الشرق الأوسط للصيد عمق الشغف العربي برياضة الصيد والرماية، ويؤكد أهمية الحفاظ على هذا الموروث الأصيل بأساليب حديثة ومسؤولة».
وأضاف سموّه: «يعزز المعرض حضور دبي كوجهة تجمع بين الابتكار في تنظيم الفعاليات الدولية، والاهتمام بالإرث الثقافي الذي يشكل جزءاً من الهوية الوطنية. ونحن نعتز بأن تكون دبي المنصة التي تحتضن هذا التلاقي بين الأصالة والتجديد». وتفقّد سموّه خلال الزيارة، عدداً من أجنحة الشركات الوطنية وأبرز المشاركات العالمية، وتوقف سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عند عدد من الأجنحة الوطنية التي تعرض منتجات إماراتية.
كما زار سموّه منصة «مؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية»، ومنصات مجموعة من الشركات العالمية المعروفة في مجال منتجات وتجهيزات الصيد.

