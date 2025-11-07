ذياب بن محمد بن زايد يشهد المؤتمر الصيني الإماراتي للتعاون الاقتصادي والتجاري وتبادل 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، تبادل 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مؤسسات وشركات من دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.

جرى ذلك خلال حضور سموه المؤتمر الصيني الإماراتي للتعاون الاقتصادي والتجاري، الذي أقيم ضمن فعاليات معرض الصين الدولي للاستيراد 2025 (CIIE) في مدينة شنغهاي، والذي تشارك فيه دولة الإمارات بصفة ضيف شرف هذا العام.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والاستدامة والزراعة والاقتصاد الرقمي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويواكب رؤية البلدين المستقبلية.

ويهدف المؤتمر بشكل عام إلى تعزيز فرص التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، واستعراض الشراكات القائمة والمشروعات المشتركة في قطاعات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والاستدامة، إلى جانب استكشاف فرص جديدة لتنمية التجارة الثنائية وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن البلدين يواصلان البناء على أسس الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أُطلقت في عام 2018، والتي تشهد نمواً متسارعاً في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والعلمية والثقافية.

وأشار معاليه إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بلغ 90 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بتجاوزه 100 مليار دولار بنهاية عام 2025، لتواصل الصين ترسيخ مكانتها كأكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، فيما تعد الإمارات الشريك التجاري غير النفطي الأكبر للصين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي أن نحو 60% من التجارة الصينية تمر عبر الموانئ والمراكز اللوجستية في دولة الإمارات، التي تعد بوابة رئيسية لإعادة التصدير إلى أكثر من 400 مدينة حول العالم، مشيرا إلى أن الصين تُعد من أكبر المستثمرين في الإمارات بإجمالي استثمارات تبلغ 9 مليارات دولار، فيما بلغت الاستثمارات الإماراتية في الصين 4.5 مليارات دولار حتى نهاية عام 2023.

وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقوم على قاعدة صلبة من التعاون المتبادل، داعياً مجتمع الأعمال الصيني إلى الاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها دولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، ومن شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولة مع أكثر من 30 دولة حول العالم.

واختتم معاليه كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في الشراكات الإماراتية - الصينية في مجالات التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية، بما يواكب رؤية البلدين لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، معرباً عن تطلعه لاستقبال المزيد من الشركاء الصينيين في دولة الإمارات في المستقبل القريب.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم تبادلها، مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وشركة الصين - الإمارات للتعاون الصناعي (JOCIC)، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات بين الدائرة ومعهد شنغهاي جينسن للمالية، إلى جانب مذكرة تفاهم لتعزيز تسهيل التجارة الرقمية بين جمارك أبوظبي وشركتي CargoX وShanghai E&P International لإنشاء ممر تجاري رقمي موثوق بين أبوظبي وشنغهاي.

وفي قطاع الطاقة، تضمنت اتفاقية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في تجارة الطاقة بين شركة أدنوك العالمية للتجارة (AGT) وشركة CNOOC الصينية، واتفاقيتين لتجديد عقود توريد النفط الخام بين شركة أدنوك وكلٍّ من CNOOC وZhenHuaOil، ومذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية في مجال الاستدامة وتنظيم منتدى الاقتصاد الأزرق خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 بين شركة مصدر واتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين (SIEF)، إضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الاستدامة وتعزيز حضور جائزة زايد للاستدامة في الصين بين الجائزة واتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين.

وشملت مذكرات التفاهم أيضا، مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال ائتمان الصادرات والتأمين على الاستثمارات بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات (ECI) ومؤسسة Sinosure الصينية، واتفاقية مشروع مشترك في مجال الأمن الغذائي والتعاون الزراعي بين شركة سلال ومجموعة شوقوانغ الصينية، ومذكرة تفاهم حول توسيع التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا بين مجموعة الخياط للاستثمارات (AKI) وشركة Cainiao التابعة لمجموعة علي بابا، ومذكرة تفاهم حول التعاون الإستراتيجي في علوم الحياة والتقنيات الحيوية بين المجموعة وشركة Suzhou Biotech Park، ومذكرة تفاهم لتطوير منظومة شحن وتبديل بطاريات المركبات الكهربائية ذات العجلتين بين شركة ليجند الإماراتية وشركة HELLO الصينية، إلى جانب مذكرة تفاهم للشراكة في توزيع المركبات التجارية في دولة الإمارات بين شركة ليجند الإماراتية وشركة فوتون موتور (Foton Motor)، ومذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي لتعزيز استثمارات الشركات الصينية في مجالات الطاقة الجديدة والمعدات المتقدمة والاقتصاد الرقمي بين الشركات الصينية كل من Wisewin Energetech (شنغهاي) وSunshine by Hotland وOrigin Group.