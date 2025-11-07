"الإمارات للدواء" تسحب منتج "هونغ تاي هيربل إنهيلر "يادوم" من الأسواق

أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن سحب منتج "هونغ تاي هيربل إنهيلر (يادوم)"، المنشّق التايلندي، من جميع أسواق الدولة، بعد ثبوت تلوث ميكروبي في عدد من تشغيلات المنتج المتداولة محليا، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المرضى والمجتمع.

وذكرت المؤسسة أن الإجراء بدأ عقب تحذير رسمي صادر من هيئة الغذاء والدواء التايلندية بشأن تلوث تشغيلة واحدة من المنتج؛ وبناء عليه، بادرت المؤسسة باتخاذ خطوات فورية للتأكد من سلامة باقي التشغيلات المتداولة في الدولة.

وأكدت المؤسسة أن الفحوصات المخبرية التي أجراها مختبر الجودة التابع لها على عينات تم سحبها من الأسواق، أظهرت وجود تلوث ميكروبي يتجاوز الحدود المسموح بها لمستحضرات الاستنشاق وفقا للدساتير الدوائية العالمية، مما قد يشكل خطراً محتملاً على صحة المستخدمين.



ونتيجة لذلك، اتخذت المؤسسة قرارا بسحب المنتج بجميع تشغيلاته من الأسواق، وعدم الاكتفاء بالتشغيلات التي شملها التحذير التايلندي، وطالبت أفراد المجتمع بعدم استخدام المنتج والتخلص من أي عبوات لديهم.





وأشارت المؤسسة إلى أن عمليات السحب تتم بالتنسيق مع البلديات والجهات الرقابية المعنية لضمان إزالة المنتج من جميع منافذ البيع، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية.





وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى ترسيخ منظومة الأمن الدوائي في الدولة وضمان استدامة توفر الأدوية بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وشددت على أن نظامها الرقابي المتكامل يعتمد على التحليل الاستباقي للمخاطر ورصد سلاسل الإمداد، بالتعاون مع الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، وتبنّي الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في تتبع المنتجات الدوائية.