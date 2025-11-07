السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سيف بن زايد يزور «أديبك 2025» ويشيد بحلول الطاقة المستدامة والابتكار التقني

سيف بن زايد يزور «أديبك 2025» ويشيد بحلول الطاقة المستدامة والابتكار التقني
7 نوفمبر 2025 15:07

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025»، الذي أقيم هذا العام تحت شعار «طاقة ذكية لتقدّم متسارع»، واختتم فعالياته أمس بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية والشركات العالمية، وروّاد الابتكار في مجال الطاقة.

وتجوّل سموه، يرافقه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، في عدد من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة، حيث اطّلع سموه على أحدث المشاريع والتقنيات المتقدمة، التي يجري تطويرها لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكامل الأنظمة الرقمية، والحلول منخفضة الانبعاثات، التي تسهم في دعم مسار التحول نحو الطاقة المستدامة والحياد المناخي.
وشملت زيارة سموه، زيارة جناح شركة «أدنوك»، و«إكس آر جي (XRG)» منصة الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة، وجناح مبادلة، ومنصة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ونموذجها «كي (2) ثينك»، ومنصة مشروع ستار جيت من (G42)، وعدد من الأجنحة الوطنية والدولية.

واستمع سموه إلى شرح من ممثلي المؤسسات والشركات العارضة، حول المبادرات الرائدة، التي تركّز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقليل البصمة الكربونية، وتوظيف التقنيات الذكية في رفع الإنتاجية وتطوير البنية اللوجستية، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية في قطاع الطاقة لضمان أمن واستدامة إمداداته على المدى الطويل.
وأشاد سموه بما يشهده «أديبك» من تطور متسارع يعزّز مكانة دولة الإمارات منصةً عالمية للحوار وصياغة مستقبل الطاقة، مؤكداً أن التركيز على الابتكار والمعرفة ونقل الخبرات يمثل محوراً رئيساً في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف الاستدامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: وام
سيف بن زايد
الإمارات
أديبك
