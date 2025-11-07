السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفعيل نظام المواقف المدفوعة بمنطقة الشهامة في أبوظبي

تفعيل نظام المواقف المدفوعة بمنطقة الشهامة في أبوظبي
7 نوفمبر 2025 15:40

أعلنت شركة «كيو موبيليتي»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل وتطوير منظومة أبوظبي للتعرفة المرورية «درب» ومنظومة المواقف في أبوظبي «مواقف» تفعيل نظام المواقف المدفوعة اعتباراً من اليوم، في المناطق الخارجية بمنطقة الشهامة، وذلك بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل.
يأتي تفعيل نظام المواقف ضمن الجهود المستمرة لتعزيز مستوى السلامة المرورية واعتماد حلول ذكية ومستدامة، والإسهام بشكل رئيسي في تنظيم حركة المرور داخل المنطقة وخارجها، وتحسين انسيابية الوصول للمرافق السكنية والتجارية، وتقديم تجربة أكثر أماناً وكفاءة للسكان والزوّار على حد سواء.
يشمل نظام المواقف الجديد منطقتي الشهامة والشهامة الجديدة، ويبلغ إجمالي المواقف التي سيتم تفعيلها 3704 مواقف، منها 40 موقفاً مخصّصاً لأصحاب الهمم، ويمكن الدفع باستخدام القنوات الرقمية المتاحة، بما في ذلك تطبيق «تم» وتطبيق «درب»، لضمان تجربة سلسة وسريعة لجميع المستخدمين.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
المصدر: وام
مواقف
الإمارات
الشهامة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
اليوم 13:22
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
علوم الدار
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
اليوم 12:56
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
الأخبار العالمية
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
اليوم 12:52
7 أشواط تدشن موسم سباقات مضمار العين للخيول
الرياضة
7 أشواط تدشن موسم سباقات مضمار العين للخيول
اليوم 12:30
«الثنائيات» تتصدر افتتاح «كرنفال» سباقات دبي في «ميدان»
الرياضة
«الثنائيات» تتصدر افتتاح «كرنفال» سباقات دبي في «ميدان»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©