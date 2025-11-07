السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«فخر الوطن»: عملية «الفارس الشهم 3» تخلّد الدور الريادي للإمارات في دعم الأشقاء بفلسطين

«فخر الوطن»: عملية «الفارس الشهم 3» تخلّد الدور الريادي للإمارات في دعم الأشقاء بفلسطين

7 نوفمبر 2025 15:47
7 نوفمبر 2025 15:47

أكد مكتب فخر الوطن أن ما قدّمته دولة الإمارات على مدى عامين كاملين لإغاثة قطاع غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3» يُجسّد نهج القيادة الرشيدة في إعلاء قيم العطاء الإنساني، ويخلّد الدور الريادي للإمارات في دعم الأشقاء في فلسطين.
وأوضح المكتب في بيان له بهذه المناسبة أن المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات عبر العملية، شملت الإغاثة العاجلة للعائلات المتضررة، وعلاج المرضى في المستشفيات الميدانية داخل غزة، ونقل مرضى السرطان والأطفال للعلاج في مستشفيات الدولة، إلى جانب دعم القطاع الصحي بالمعدات والأدوية، وإنشاء ست محطات لتحلية المياه لتأمين مياه الشرب.
وأكد مكتب فخر الوطن أن هذه الجهود تأتي استمراراً لنهج الإمارات الإنساني الراسخ الذي أرساه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتعززه القيادة الرشيدة اليوم برؤية تُجسّد المسؤولية الأخلاقية والإنسانية للدولة تجاه الشعوب المحتاجة.
وثمّن المكتب دور المتطوعين من أبطال خط الدفاع الأول الذين يواصلون دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها منذ عامين، مشيداً بتفانيهم وجهودهم النبيلة التي تعكس قيم الإخلاص والواجب الإنساني في أبهى صوره.
وأكد مكتب فخر الوطن أن عملية «الفارس الشهم 3» تمثل نموذجاً فريداً للتضامن الإنساني والعمل الميداني الفاعل، وتُجسّد التزام دولة الإمارات المستمر بدعم القضايا الإنسانية والإغاثية حول العالم.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
مكتب فخر الوطن
الإمارات
