علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد يلتقي طلبة إماراتيين مُبتعَثين في الجامعات الصينية

ذياب بن محمد بن زايد يلتقي طلبة إماراتيين مُبتعَثين في الجامعات الصينية
7 نوفمبر 2025 22:21

التقى سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، عدداً من الطلبة الإماراتيين المبتعثين للدراسة في عدد من الجامعات الصينية، على هامش زيارة سموّه إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في «معرض الصين الدولي للاستيراد 2025» في شنغهاي.

واطَّلع سموّه، خلال اللقاء، على تجارب الطلبة ومسيرتهم الأكاديمية في التخصُّصات المختلفة، واستمع إلى آرائهم بشأن البرامج التعليمية والبحثية التي توفرها الجامعات الصينية.

وأكَّد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أنَّ القيادة الرشيدة تولي أبناءها المبتعثين حول العالم كل الرعاية والاهتمام، وتواصل تمكينهم من اغتنام الفرص العلمية والمعرفية في أرقى الجامعات والمراكز العالمية، ليكونوا ركيزة حيوية ومساهماً فعالاً في مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.

وشدد سموّه على أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو الاستثمار الأهم والأكثر استدامة، فهو السبيل لبناء مستقبل متين ومزدهر لدولة الإمارات، وتحقيق رؤيتها الطموحة في الريادة والابتكار.

وحثَّ سموّه الطلبة على أن يجعلوا الجد والاجتهاد نهجاً دائماً، وأن يستفيدوا إلى أقصى حدّ من التجارب الأكاديمية والبحثية التي تقدمها الجامعات العالمية.

وأكد سموّه أن ما يكتسبونه من معارف وخبرات هو رصيد وطني ثمين، يُسهم بوعيهم وعملهم في دفع مسيرة الدولة نحو التميُّز والريادة، وترسيخ موقعها المرموق على الصعيد العالمي.

وعبَّر الطلبة عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل، واهتمامها بمتابعة شؤونهم، وتوفير كل مقوّمات النجاح لهم، مُعربين في الوقت ذاته عن شكرهم العميق لسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على متابعته الشخصية للطلبة، ولقائه بهم، والتعرف إلى تطلعاتهم العلمية وطموحاتهم الأكاديمية، مؤكِّدين حرصهم على تمثيل وطنهم خير تمثيل، وتحقيق التميُّز في مسيرتهم العلمية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
