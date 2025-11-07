السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس وزراء مونتينيغرو يبحثان علاقات البلدين

رئيس الدولة ورئيس وزراء مونتينيغرو يبحثان علاقات البلدين
7 نوفمبر 2025 22:41

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي ميلويكو سباجيك رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، اليوم، مختلف جوانب التعاون المشترك وفرص تطويره، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والتعليمية والثقافية والطاقة المتجددة وغيرها بما يخدم أولويات التنمية في البلدين، ويسهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، في قصر الشاطئ بأبوظبي، رئيس وزراء مونتينيغرو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، حرصهما على تعزيز مسار العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات البلدين إلى مزيد من التقدم والتنمية.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.

وشهد صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي رئيس وزراء مونتينيغرو، مراسم تبادل مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة ومونتينيغرو، تبادلها معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن جانب مونتينيغرو معالي أدمير سهمانوفيتش وزير الطاقة والتعدين.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من معالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
مونتينيغرو
ميلويكو سباجيك
